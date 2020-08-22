Галкин показал Пугачеву за работой в саду

Август - пора урожая, и в саду замка семейства Галкиных - Пугачевых кипит работа. Правда, урожай пока не собирают - яблочки продолжают румяниться на ветках - а приводят в порядок зеленые насаждения. Причем заняться облагораживанием сада решили все вместе. Видео, которое Максим Галкин выложил в Инстаграм (он-то поработал больше всех) , пародист назвал "Садовые семейные радости".

Главным энтузиастом садового труда выступил Гарри Галкин, ему помогала мама. На первых кадрах видео пара обрезает ветки живой изгороди. Максим попросил сына показать, как тот научился обрезать.

- Секатором! - с городостью сообщил Гарри Галкин, а Алла Борисовна попросила супруга не мешать процессу. Примадонна в этот день, видимо, не была настроена сниматься, и поклонники смогли увидеть ее лишь со спины - и то пару секунд.

Тогда хозяин сада пошел хвастаться поспевшими яблочками. Начал хвастаться, обнаружил в кадре сгнившее прямо на ветке яблоко, поиронизировал над собой и снова начал хвастаться.

В конце концов садовая суета надоела Лизе Галкиной, и она, как настоящая принцесса, решила уединиться в саду под замком. На вопрос отца, что она собирается делать и почему гуляет вдалеке, девочка отвечала в духе "дайте мне побыть одной". Так что работать секатором пришлось все-таки Гарри.





Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты с 23 декабря 2011. Для певицы это пятый брак. Пара воспитывает двух детей, рожденных суррогатной матерью - Лизу и Гарри. Телеведущий постоянно делится со своими подписчиками семейными новостями. Недавно благодаря этому всем удалось увидеть, как в семье отметили День защиты детей. Но иногда, как видно по свежей фотосессии, Галкину и Пугачевой удается остаться наедине.

