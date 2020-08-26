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23 августа 20, 19:27
Ольга Фреймут заболела коронавирусом: "Берегите себя"
Ольга Фреймут
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Ведущая прошла тест на Covid-19 и получила положительный результат.

О своем диагнозе украинская телеведущая рассказала своим поклонникам в Instagram. Ольга Фреймут решила сразу сообщить всем своим контактным лицам о подтвержденном Covid-19.

Она не знает где и как заразилась коронавирусом. Сейчас телеведущая соблюдает режим самоизоляции и находится дома. Ольга призывает всех подписчиков не игнорировать рекомендаций МОЗ и соблюдать все меры осторожности.

"Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус — это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных", — написала Фреймут.

Также телеведущая сообщила, что приостановила работу на всех своих проектах. Так, что ее участие в проекте "Танцы со звездами" под вопросом.

telegraf.com.ua
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