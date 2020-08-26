На юбилее у Горбунова Осадчая плакала от счастья

На минувших выходных телеведущему Юрию Горбунову исполнилось 50 лет. Артист организовал праздничную вечеринку в стиле мюзикла "The Greatest Showman" ("Величайший шоумен") в киевском ресторане Fabius, где год назад сыграли свадьбу Потап и Настя Каменских. Поздравить журналиста пришли родные, близкие друзья и многие звезды шоу-бизнеса: Маша Ефросинина и ее супруг Тимур Хромаев, MONATIK с женой Ириной, Оля Полякова, Дзидзьо, актриса Алена Лавренюк, Фагот и Ольга Навроцкая Тина Кароль, Алексей Завгородний (Позитив) с возлюбленной Аней.

Судя по снимкам в соцсетях, развлекал гостей сам именинник, его супруга Катя Осадчая и близкий друг семьи Потап. Он посетил торжество без супруги Насти Каменских. В этот день у артистки был запланирован концерт в Черкассах.

Телеведущая Катя Осадчая произнесла в честь возлюбленного тост, в котором перечислила все его достижения, призналась в любви и со слезами на глазах поблагодарила за то, что он подарил ей второго сына Ивана. В свою очередь, Маша Ефросинина вместе с Юрием Горбуновым вспомнили самые яркие моменты утреннего шоу "Подъем", которое вели вместе с 1999 по 2001 год. За музыкальное сопровождение торжества отвечал кавер-бэнд "Angel's voices", а затем свои хиты исполнила группа "MOZGI".

В разгар вечера под аккомпанемент саундтрека из фильма "Величайший шоумен" в зал вывезли трехярусный красно-золотой торт.

Накануне юбилея в беседе с "КП в Украине" артист признался, что на день рождения пригласил всех своих друзей, но подробности праздника раскрывать не стал. По словам телеведущего, каждый год он готовит для гостей несколько сюрпризов и сам с удовольствием принимает подарки.