Меган Маркл показала новый дом и своих собак. ФОТО

Герцогиня Сассекская Меган Маркл дала интервью активистке Глории Стайнем на заднем дворе своего калифорнийского дома стоимостью 14,7 миллионов долларов. Фрагмент интервью показали Makers Women.

- Люди забывают, как тяжело было таким женщинам, как вы, и многим другим, прежде чем вы стали бороться за то, чтобы мы были там, где мы сейчас. Если ты не голосуешь, тебя не существует... Кабинка для голосования - это единственное место, где мы все равны, - сказала Меган Маркл.

Во время интервью Меган отвлекалась на свой телефон и меняла шляпку. Одними из главных героев видео стали щенки Гай и Пула, которые в какой-то момент попали в кадр, подойдя к своей хозяйке. Меган их погладила и пошутила: “Они просто хотят сниматься”.





Меган и Глория обсуждали правительство, почему каждый голос на президентских выборах важен и зачем женщинам всего мира объединяться.





- Я рада, что я дома (в США). По многим причинам, - призналась Меган.

В последние недели Меган призывает американцев участвовать в выборах, которые пройдут 3 ноября. Главные кандидаты на президентский пост - Дональд Трамп и Джо Байден.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Америку после отказа от полномочий старших членов королевской семьи. Сначала супруги жили в Канаде, а в 2019 году перебрались в новый дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния). Их соседями стали Опра Уинфри и Эллен Дедженерес. Пара воспитывает 15-месячного сына Арчи. Меган - американка, до замужества снималась в кино и сериалах.