Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.65
USD
27.48
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
28 августа 20, 18:42
Танці з зірками-4: Танго от Винника, сальса от Alyona Alyona
Танці з зірками-4
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели проекта рассказали о премьере четвертого обновленного сезона шоу.

В воскресенье, 30 августа в эфире 1+1 состоит премьера четвертого сезона обновленного шоу "Танці з зірками". Ведущими первого прямого эфира традиционно станут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а поддерживать звездных участников на балконе будет певица и победительница первого сезона обновленного проекта Наталья Могилевская.

Ранее создатели проекта объявили стили танцев, которые 12 пар-участников покажут на паркете в первом эфире шоу.

  1. Санта Димопулос и Макс Леонов - самба
  2. Позитив и Юлия Сахневич - венский вальс
  3. Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева - ча-ча-ча
  4. Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - румба
  5. Олег Винник и Алена Шоптенко - танго
  6. Арам Арзуманян и Тоня Руденко - фьюжн
  7. Юлия Санина и Дмитрий Жук - ча-ча-ча
  8. Alyona Alyona и Юрий Гурич - сальса
  9. Сергей Мельник и Аделина Дели - танго
  10. Тарас Цимбалюк и Яна Заяц - контемпорари
  11. Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко - джайв
  12. Слава Каминская и Дмитрий Дикусар - фокстрот
  13. Сергей Танчинец и Яна Цибульская - вальс
  14. Ольга Фреймут и Илья Падзина - фокстрот

В качестве приглашенных артистов на паркет выйдут MONATIK и певица Вера Брежнева. Артисты исполнят для зрителей  свой дуэтный трек ВЕЧЕРиНОЧКА". Выйдет ли на паркет, подхватившая коронавирус Ольга Фреймут станет известно в воскресенье в прямом эфире шоу.
kp.ua
Ещё по теме:
Наталья Могилевская поразила фото в свадебном платье (ФОТО)
"Холостяк 10": Макс выгнал участницу "Х-фактора"
Тина Кароль восхитила кондитерскими способностями сына
Юрия Горбунова жестко раскритиковали в Сети
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лобода в бикини попросила поклонников оценить ее фигуру.Фото
Лента новостей