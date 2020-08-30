Танці з зірками-4: Танго от Винника, сальса от Alyona Alyona

В воскресенье, 30 августа в эфире 1+1 состоит премьера четвертого сезона обновленного шоу "Танці з зірками". Ведущими первого прямого эфира традиционно станут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а поддерживать звездных участников на балконе будет певица и победительница первого сезона обновленного проекта Наталья Могилевская.
Ранее создатели проекта объявили стили танцев, которые 12 пар-участников покажут на паркете в первом эфире шоу.
- Санта Димопулос и Макс Леонов - самба
- Позитив и Юлия Сахневич - венский вальс
- Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева - ча-ча-ча
- Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - румба
- Олег Винник и Алена Шоптенко - танго
- Арам Арзуманян и Тоня Руденко - фьюжн
- Юлия Санина и Дмитрий Жук - ча-ча-ча
- Alyona Alyona и Юрий Гурич - сальса
- Сергей Мельник и Аделина Дели - танго
- Тарас Цимбалюк и Яна Заяц - контемпорари
- Дарья Петрожицька и Игорь Гелуненко - джайв
- Слава Каминская и Дмитрий Дикусар - фокстрот
- Сергей Танчинец и Яна Цибульская - вальс
- Ольга Фреймут и Илья Падзина - фокстрот
В качестве приглашенных артистов на паркет выйдут MONATIK и певица Вера Брежнева. Артисты исполнят для зрителей свой дуэтный трек ВЕЧЕРиНОЧКА". Выйдет ли на паркет, подхватившая коронавирус Ольга Фреймут станет известно в воскресенье в прямом эфире шоу.