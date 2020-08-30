Лобода в бикини попросила поклонников оценить ее фигуру.Фото

Известная украинская певица Светлана Лобода, проживающая и работающая в России, похвасталась на своей странице в Instagram снимками с отдыха во Франции.

На фото 37-летняя артистка стоит на фоне роскошного пятизвездочного отеля Four Seasons Grand-Hotel du Cap-Ferrat. Из одежды на Лободе лишь раздельный купальник, кепка и кроссовки.

- Лето вышло на финишную прямую. Но прямая дорога к цели должна быть всегда. Я активно занималась спортом, подключила и дочку и маму. Как думаете летние тренировки пошли на пользу?, - подписала снимки Лобода.

В ответ фолловеры отметили, что фигура у артистки "что надо" и буквально забросали ее комплиментами. "2 детей и такая классная фигура. Да, спорт нужен всем это дает такой заряд энергии и конечно тело мечты", "Конечно пошли. Вы сногсшибательны", "Милая красотка", - отметили подписчики.

Ранее Лобода поздравила украинцев с Днем Независимости чувственным фото, на котором она в откровенном наряде, обнажающем ее ноги и бедра, поет на сцене.