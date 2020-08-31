В Украине стартовал новый сезон шоу Танцы со звездами. ВИДЕО

В воскресенье, 30 августа, прошел первый эфир шоу Танцы со звездами 2020. В новом сезоне судьями программы стали хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма, а также прима-балерина Екатерина Кухар.
Несменным ведущим программы является Юрий Горбунов. Перед выступлением танцоров встречает украинская певица Тина Кароль, а после танца они отправляются на балкон к исполнительнице Наталье Могилевской.
В сезоне 2020 года в Танцах со звездами участвуют:
Во время эфира оказалось, что сразу две пары шоу заболели коронавирусом. Ольга Фреймут и Илья Падзина все же станцевали фокстрот, будучи на самоизоляции. Дарье Петрожицкой врачи запретили тренироваться, поэтому пара не вышла на паркет.
Лидерами первого выпуска стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов с 28 баллами. В первом шоу никто не покинул проект, а уже со второго выпуска телезрители смогут голосовать за любимую пару.