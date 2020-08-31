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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 августа 20, 10:38
Танцы со звездами 2020: 1 выпуск. ВИДЕО
Танцы со звездами 2020
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В Украине стартовал новый сезон масштабного танцевального шоу Танцы со звездами. Как прошел первый выпуск программы, смотрите на Корреспондент.net.
В Украине стартовал новый сезон масштабного танцевального шоу Танцы со звездами. Как прошел первый выпуск программы, смотрите на Корреспондент.net.

В воскресенье, 30 августа, прошел первый эфир шоу Танцы со звездами 2020. В новом сезоне судьями программы стали хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма, а также прима-балерина Екатерина Кухар.

Несменным ведущим программы является Юрий Горбунов. Перед выступлением танцоров встречает украинская певица Тина Кароль, а после танца они отправляются на балкон к исполнительнице Наталье Могилевской.

В сезоне 2020 года в Танцах со звездами участвуют: 


  • Юлия Санина и Дмитрий Жук,
  • Арам Арзуманян и Антонина Руденко,
  • Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич,
  • Alyona Alyona и Юрий Гурич,
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская,
  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Слава Каминская и Дмитрий Дикусар,
  • Сергей Мельник и Аделина Дели,
  • Тарас Цимбалюк и Яна Заяц,
  • Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева,
  • Ольга Фреймут и Илья Падзин,
  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко,
  • Олег Винник и Елена Шоптенко.

    • Во время эфира оказалось, что сразу две пары шоу заболели коронавирусом. Ольга Фреймут и Илья Падзина все же станцевали фокстрот, будучи на самоизоляции. Дарье Петрожицкой врачи запретили тренироваться, поэтому пара не вышла на паркет.

    Лидерами первого выпуска стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов с 28 баллами. В первом шоу никто не покинул проект, а уже со второго выпуска телезрители смогут голосовать за любимую пару.
    Korrespondent
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