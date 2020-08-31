Танцы со звездами 2020: 1 выпуск. ВИДЕО

В воскресенье, 30 августа, прошел первый эфир шоу Танцы со звездами 2020. В новом сезоне судьями программы стали хореографы Григорий Чапкис и Влад Яма, а также прима-балерина Екатерина Кухар.

Несменным ведущим программы является Юрий Горбунов. Перед выступлением танцоров встречает украинская певица Тина Кароль, а после танца они отправляются на балкон к исполнительнице Наталье Могилевской.

В сезоне 2020 года в Танцах со звездами участвуют:





Юлия Санина и Дмитрий Жук, Арам Арзуманян и Антонина Руденко, Алексей Завгородний (Позитив) и Юлия Сахневич, Alyona Alyona и Юрий Гурич, Сергей Танчинец и Яна Цыбульская, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, Слава Каминская и Дмитрий Дикусар, Сергей Мельник и Аделина Дели, Тарас Цимбалюк и Яна Заяц, Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева, Ольга Фреймут и Илья Падзин, Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко, Олег Винник и Елена Шоптенко.

Во время эфира оказалось, что сразу две пары шоу заболели коронавирусом. Ольга Фреймут и Илья Падзина все же станцевали фокстрот, будучи на самоизоляции. Дарье Петрожицкой врачи запретили тренироваться, поэтому пара не вышла на паркет.

Лидерами первого выпуска стала пара Санта Димопулос и Макс Леонов с 28 баллами. В первом шоу никто не покинул проект, а уже со второго выпуска телезрители смогут голосовать за любимую пару.