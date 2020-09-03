Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.79
USD
27.66
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 сентября 20, 20:14
Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото
Настя Каменских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Популярная украинская певица неприятно удивила сеть серией эротических фото.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, снялась в пикантной фотосессии. Снимками с пляжа артистка поделилась на своей официальной странице в Инстаграм.

На фото поп-певица предстала в раздельном купальнике с анималистическим принтом.


Изюминкой фото стал кусочек арбуза, который Настя то засасывала, то просто облизывала.

Такая публикация вызвала активные обсуждения среди фолловеров в комментариях: "Настя....красиво но как то тебе не идет,че то пошловато", "Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично", "Лизать,арбуз...кажется что то пошло не так".

telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Настя Каменских показала образ с Дня рождения (ФОТО)
Настя Каменских поздравила своего супруга с днем рождения
Потап рассказал о дне рождения жены
Каменских взбудоражила сеть новыми снимками (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей