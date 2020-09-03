Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, снялась в пикантной фотосессии. Снимками с пляжа артистка поделилась на своей официальной странице в Инстаграм.

На фото поп-певица предстала в раздельном купальнике с анималистическим принтом.





Изюминкой фото стал кусочек арбуза, который Настя то засасывала, то просто облизывала.

Такая публикация вызвала активные обсуждения среди фолловеров в комментариях: "Настя....красиво но как то тебе не идет,че то пошловато", "Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично", "Лизать,арбуз...кажется что то пошло не так".

