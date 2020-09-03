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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 сентября 20, 12:38
Названа самая богатая женщина в мире
Джеффа Безоса Маккензи Скотт
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Акции компании Amazon обеспечили бывшей жене Джеффа Безоса состояние в 68 миллиардов долларов.

Самой богатой женщиной мира с состоянием в $68 миллиардов стала бывшая жена основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт. Об этом сообщает CNN в четверг, 3 сентября.

После развода в 2019 году Скотт получила 25% акций компании Amazon. Тогда стоимость акций составляла более 35 млрд долларов, но за последние три месяца акции выросли на 28%, что и привело к увеличению состояния Скотт.

Теперь Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самых богатых людей в мире, который возглавляет ее бывший муж.

Напомним, что ранее состояние главы Amazon Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в почти 200 млрд долларов.
Korrespondent
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