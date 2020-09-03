Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.65
USD
27.65
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
3 сентября 20, 12:39
Виталина Ющенко пришла на UFW в платье собственного дизайна
Виталина Ющенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Старшая дочь экс-президента исполнила давнюю мечту и начала создавать одежду.

Старшая дочь экс-президента Украины 40-летняя Виталина Ющенко посетила Украинскую неделю моды в платье собственного бренда VitaYou. "Думаю над полноценной коллекцией", - написала Виталина под снимком в Инстаграме. В этом же наряде она была на церемонии "50 самых успешных женщин Львовщины" 21 августа.

О запуске собственного бренда Виталина Ющенко объявила в конце июля. Создавать одежду мечтала давно, а на карантине появилось на это время. Дочь экс-президента уже представила капсульную коллекцию купальников в стиле 30 и 70-х годов.

- Идея родилась уже давно, но за неимением времени никак я ее не могла воплотить. Получилось в этом году, во время карантина. Я лично прорабатывала все моменты со швеями, чтобы в купальниках можно было не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя очень комфортно, - рассказывала Виталина в комментарии "Сегодня".

Виталина не только лично разрабатывала дизайн и подбирала ткани, но и позировала для лукбука. В коллекцию вошли 16 купальников. 

Украинская неделя моды проходит в Киеве с 31 августа по 4 сентября. Из-за пандемии коронавируса организаторы дали возможность дизайнерам представить не только коллекции нового сезона, но и те, которые не были продемонстрированы в прошлом сезоне, но актуальны для продажи сейчас. Отсюда и название - NO SEASON Season.

У Виталины Ющенко есть дочь Ярина-Доминика от отношений с Михаилом Гончаром – сыном чиновника Налоговой администрации. В 2006 году она вышла замуж за председателя правления Славутского рубероидного завода Алексея Хахлева. Своих детей Виктора и Андриану пара назвала в честь имени и отчества Виктора Андреевича. Виталина работала моделью, сейчас занимается международными бизнес-проектами.

Дизайн платья Виталина разработала сама. Фото: Инстаграм

Дочь экс-президента в купальнике собственного бренда. Фото: Инстаграм
kp.ua
Ещё по теме:
Варнава о разнице между украинскими и российскими артистами
Леся Никитюк поделилась снимком в прозрачном боди (ФОТО)
Украинского ведущего обворовали в Киеве
Джамала поделилась своими мечтами (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Названа самая богатая женщина в мире
Лента новостей