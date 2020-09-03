Виталина Ющенко пришла на UFW в платье собственного дизайна

Старшая дочь экс-президента Украины 40-летняя Виталина Ющенко посетила Украинскую неделю моды в платье собственного бренда VitaYou. "Думаю над полноценной коллекцией", - написала Виталина под снимком в Инстаграме. В этом же наряде она была на церемонии "50 самых успешных женщин Львовщины" 21 августа.

О запуске собственного бренда Виталина Ющенко объявила в конце июля. Создавать одежду мечтала давно, а на карантине появилось на это время. Дочь экс-президента уже представила капсульную коллекцию купальников в стиле 30 и 70-х годов.

- Идея родилась уже давно, но за неимением времени никак я ее не могла воплотить. Получилось в этом году, во время карантина. Я лично прорабатывала все моменты со швеями, чтобы в купальниках можно было не только красиво выглядеть, но и чувствовать себя очень комфортно, - рассказывала Виталина в комментарии "Сегодня".

Виталина не только лично разрабатывала дизайн и подбирала ткани, но и позировала для лукбука. В коллекцию вошли 16 купальников.

Украинская неделя моды проходит в Киеве с 31 августа по 4 сентября. Из-за пандемии коронавируса организаторы дали возможность дизайнерам представить не только коллекции нового сезона, но и те, которые не были продемонстрированы в прошлом сезоне, но актуальны для продажи сейчас. Отсюда и название - NO SEASON Season.

У Виталины Ющенко есть дочь Ярина-Доминика от отношений с Михаилом Гончаром – сыном чиновника Налоговой администрации. В 2006 году она вышла замуж за председателя правления Славутского рубероидного завода Алексея Хахлева. Своих детей Виктора и Андриану пара назвала в честь имени и отчества Виктора Андреевича. Виталина работала моделью, сейчас занимается международными бизнес-проектами.