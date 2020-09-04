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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 сентября 20, 07:56
Ирину Билык застукали в Турции за поцелуями с незнакомцем
Ирина Билык
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Пара каталась на лодке и попала на видео, снятое туристами на смартфон.

Певица Ирина Билык отвлекает внимание поклонников в соцсетях ностальгическими и благопристойными фотографиями из своих школьных времен, а сама в тем временем находится в Турции, где ее застали за интересным занятием. В век смартфонов и соцсетей ничего утаить невозможно: и вот  очевидцы опубликовали в сториз Instagram видео, где Билык (тут очевидцам, узнавшим певицу, придется поверить на слово, поскольку крупного плана звезды на видео нет) целуется с незнакомцем. 

Выглядит это романтично - почти как Венеция. Шикарная лодка проплывает по каналу, а в ней - Билык и мужчина, который мастерски прикрывается шляпой. и понять, кто он - невозможно, остается лишь строить догадки. Фактурой незнакомец похож на Коляденко, но, как говорится, сколько же можно? Недавно Билык похвасталась букетом цветов в человеческий рост, подаренным ей на концерте в Одессе. А кто его подарил, мы до сих пор не знаем. Может, ОН? А чуть раньше Ирина, вспомнив бурные времена, показала общее романтическое фото с Ван Даммом. Однако почти сразу певица удалила пост. Но Жан-Клод отпадает: он со своей подругой сейчас в Киеве.

Как ранее сообщалось, в нашумевшем музыкальном попурри, исполненном на Софиевской площади ко Дню Независимости Украины, Ирина Билык приняла участие и как актуальная исполнительница, и как человек, спевший одну из 42-х знаковых для страны песен. Билык в шоу представила кавер на песню "Три хвилини” группы “Друга Ріка". А ее композицию "А я пливу у човні", в свою очередь, исполнила Тина Кароль.
kp.ua
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