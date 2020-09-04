Пэрис Хилтон подвергалась домашнему насилию

Американская певица и актриса Пэрис Хилтон рассказала о пережитом домашнем насилии. Об этом сообщает издание People.

Звезда снялась в документальном фильме This Is Paris, в котором откровенно поделилась пережитым в отношениях с мужчинами. По словам певицы, у нее были отношения с пятью мужчинами, которые издевались над ней.

Звезда призналась, что ее били и душили, а также она "мирилась с тем, с чем не должна была". При этом, Хилтон подчеркивает, что она считала такие действия в свой адрес проявлениями любви, а эти мужчины казались ей хорошими людьми.

Актриса также рассказала, что научилась терпеть издевательства еще в школе-интернате. Также Хилтон подчеркнула, что происшедшее в предыдущих отношениях не помешало ей найти счастливую любовь. Сейчас артистка встречается с предпринимателем Картером Реумом.