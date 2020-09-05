Снежана Бабкина дала советы тем, кто борется с COVID-19

35-летняя жена украинского музыканта Сергея Бабкина ответила подписчикам, которые интересуются, как ее и мужа лечили от коронавируса. Снежана Бабкина сообщила в Instagram, что они с Сергеем лечились разными препаратами, потому что болезнь у них протекала по-разному. Названия лекарств сообщать не стала, но дала советы, какие обследования пройти.

- На второй день болезни сдали развернутый анализ крови и КТ (компьютерную томографию. – Авт.) Наш врач Андрей Пеньков назначил нам с Сергеем лечение исходя из наших анализов. Препараты у нас были разные, так как у меня был сильно повышен C-белок, у Сережи были сильно повышены другие показатели, - объяснила Бабкина.

Украинская знаменитость посоветовала после теста сделать аналих крови и компьютерную томографию легких, и срочно обратиться к врачу, у которого вы наблюдаетесь.

- Вирус новый, ощущения новые, так не было еще ни разу, ни при каком ОРВИ. Поэтому умоляю всех: Будьте к себе очень внимательными! Вирус непредсказуемый! Статистика заболеваний в нашей стране растет с каждым днем, и это не шутка, не выдумка. Испытала лично на себе и никому не советую. Будьте здоровы!Берегите себя и своих близких! – написала Снежана.

В комментариях Бабкина уточнила, что обоняние уже возвращается. Знаменитость отметила, что в начале болезни температура была разная.

О заражении Бабкины сообщили подписчикам 27 августа. Снежана рассказала, что в первые дни у нее был сухой кашель, горло слегка першило. Позднее пропало обоняние, тело ломало, жгло в области груди и позвоночника



