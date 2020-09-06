Солист Mad Heads - о возвращении из Канады в Украину

Два года назад солист группы Mad Heads Вадим Красноокий заявил, что эмигрирует в Канаду, где будет исполнять песни коллектива. А музыканты из Mad Heads продолжили гастролировать в Украине и взяли в свой состав нового вокалиста Михаила Безушко.

- Это очень интересный эксперимент для того, чтобы почувствовать, чего ты стоишь сам, без друзей и поддержки, - говорил тогда Вадим о своем переезде в Канаду. - Только выходя из зоны комфорта, человек способен реально оценить себя и свои возможности.

Но карантин внес свои коррективы, и Вадим решил все-таки вернуться в Киев.

"Понял, что хочу находиться в Украине"

- Вадим, вы недавно вернулись из Канады, где прожили два года…

- Четыре года. В этот период я часто ездил в Украину, Америку, другие европейские страны. Но примерно два года я действительно прожил в Канаде.

- В Украину вы окончательно вернулись или все-таки планируете cнова уезжать?

- В ближайшее время не планирую, потому что сейчас есть сложности с международными путешествиями. Я очень люблю путешествовать, но сейчас для них не самое лучшее время. Тем более, когда эти путешествия связаны с концертной и музыкальной деятельностью. Но как мы знаем, практически во всех странах все приостановилось. Сейчас самое важное, что у меня есть - это близкие люди, семья, друзья, которых в Украине больше всего. Собственно, поэтому я и здесь.

- Вы вернулись в Киев, как только открылись границы?

- Не сразу, потому что мне нужно было решить свои дела. Ситуация с карантином и все эти события международного масштаба заставили меня по-другому взглянуть на многие вещи в своей жизни. Пока я был в потоке событий, я не обращал внимания на то, что в моей жизни самое главное. Кроме того, у меня была иллюзия, что я могу уехать домой в любое время, что это достаточно легко и быстро. Меньше чем за день можно обнять маму, увидеть брата, встретиться с друзьями, и если бы случились какие-то жизненные проблемы, то смог бы приехать и помочь. Но оказывается, бывает и такое в жизни, что совсем не летают самолеты, закрываются границы. В этот момент я понял, что хочу находиться в Украине.

- В Канаде была паника, когда начался карантин?

- Да, и в Канаде, и в США. Я сам видел пустые полки в огромных супермаркетах, такого раньше, наверное, никогда не было. Перепуганные люди разгребали и дрались за такие смешные товары, как туалетная бумага, набирая ее в большом количестве. Наверное, им хватит на следующую жизнь. Была паника, что для таких благополучных стран очень непривычно. Да, я знаю, что в Украине тоже все переживали, но украинцы более готовы принимать вызовы. Мы постоянно живем в таком режиме. С одной стороны - это минус, что мы до сих пор не построили благополучную жизнь, но с другой - мы в любой момент готовы быть гибкими, быстро реагировать, подстраиваться, быстро решать проблемы. В успешных странах Запада народ рассчитывает на власть, которой доверяет. В основном там законопослушные и доверчивые люди, мол, это не моя проблема, все решит власть. В Украине нет привычки доверять власти, поэтому в таких экстремальных ситуациях каждый сам на себя берет обязанность решать свои проблемы, своих близких и в том числе объединяться. Я сейчас это вижу в украинском обществе. Возможно, при всех неурядицах украинской экономики от коронавируса она пострадает меньше, по сравнению с развитыми странами. Там они просто все выключили, и теперь неизвестно, какие будут последствия.

- В Канаде вы остались без работы?

- Да, собственно, как и в Украине. В Украине сейчас понемногу начинают оживать культурные события, но в меньших масштабах и с соблюдением дистанции. А в Канаде и Америке этого не было и не будет. Например, самый большой украинский фестиваль в Торонто за три дня посещает весь город. Сначала организаторы хотели сделать онлайн-версию, но все-таки решили организовать небольшой концерт, который может посетить не более ста человек за один день. Это единственный концерт, на который нас пригласили за последние полгода. Я понимаю, что дальше - зима, и вообще никаких фестивалей не будет. Сейчас все музыканты во всем мире оказались в сложных условиях, не могут делать то, что умеют и к чему привыкли.

"Канадцы хвастаются своей воспитанностью"

- Вы выступали в основном для украинской диаспоры?

- В первую очередь да. Это публика, которая знает песни Mad Heads. В Торонто я собрал канадскую версию Mad Heads. Это украинские музыканты, которые знают и любят песни группы. У них была возможность вместе со мной выходить на сцену. Мы делали классное шоу, выступали на таком уровне, как и в Украине. А в этот момент в Украине группа также выступала, иногда со мной, когда я прилетал на некоторые выступления, а иногда с другим вокалистом. Фактически на протяжении этих двух лет Mad Heads существовал по обе стороны океана, что является уникальной ситуацией. У нас даже были преценденты, когда мы давали концерты одновременно в Киеве и Торонто.

Некоторые из моих песен стали очень известными в США и Канаде, например "Надія Є", которую дети очень любят петь в летних лагерях. А в штате Нью-Йорк сделали украинский фестиваль "НадіяЄ", на который приглашают артистов не только из Украины, но и Канады и Америки.

Несколько лет назад в Торонто у нас был сольный концерт в огромном рок-клубе в самом центре города. Мы собрали полный концерт, и там были не только украинцы. Канадцы были удивлены, что в Торонто есть группа, которая может собрать их местный клуб. Помимо этого мы создали англоязычную программу и отдельно с этим репертуаром давали концерты не только для украинцев. У нас были грандиозные планы на 2020 год в Канаде и Америке, но все это отложено на неизвестный период.

- В Канаде было больше концертов, чем в Украине?

- Я бы так не сказал. Если в основном моя публика - это украинцы, то украинцев же в Украине больше, чем в Канаде и Америке. В Канаде за последние несколько лет мы выступили практически на всех самых больших фестивалях.

- Есть разница между украинскими зрителями в Канаде и Украине?

- Если углубляться, то есть разница между украинцами, которые недавно там, и теми, которые там родились. Те, которые там родились, чувствуют себя канадцами, но при этом они помнят, кто они и откуда. На концертах я узнаю украинцев, где бы они ни были. Это классная зажигательная публика, которая с открытой душой приходит на концерты и готова погулять по-украински.

Канадцы хвастаются своей воспитанностью, культурностью. Это их фишка, мол, они самая культурная и вежливая нация в мире. Они это культивируют в обществе.

- Вы были довольны жизнью в Торонто?

- Это был очень интересный, насыщенный событиями, знакомствами с интересными людьми период. Это мой первый опыт. Я родился в Киеве, где прожил всю жизнь, хотя я много путешествовал, в основном с гастролями. Но то, что мы видим, когда приезжаем в другую страну на наделю или несколько дней, - это поверхностные вещи. Для того чтобы понять страну или город - нужно там пожить. Я получил этот опыт в достаточном объеме, чтобы действительно понять другую ментальность, культуру, как они мыслят, почему они так живут. Естественно, там есть плюсы, которых нам не хватает. С другой стороны, реклама для туристов всегда идеализирует какую-то страну. Хорошо там, где нас. Нам всегда кажется, что есть страны, где очень хорошо живут. Но когда ты туда попадаешь на длительное время, ты видишь, какие там на самом деле проблемы.

- У вас была иллюзия, что там все будет идеально?

- Да, была. Люди в принципе живут иллюзиями. Но я взрослый человек, я понимал, что все, что я себе представлял про Канаду и Америку, будет не так. Я был к этому готов. Не всегда все было так просто и прекрасно, было много сложных моментов, в том числе и оторванность от семьи, друзей, сомнения, зачем я это делаю. Это было непростое время, но в то же время интересное в плане опыта.

- Ваша жена и музыканты не захотели с вами переезжать. Вы переживали по этому поводу?

- Жена в какой-то момент рассматривала этот вариант, музыканты даже и не собирались, в том числе и мой брат, который является бас-гитаристом. Это давало мне возможность ворваться в эту авантюру, потому что я знал, что моя мама не остается одна.

- Когда вы переехали в Канаду, солистом группы стал Михаил Безушко. Вы не ревновали к тому, что другой артист исполняет ваш репертуар?

- Это уже второй вокалист, ведь первый не вписался в коллектив. Мы были на связи, но я не принимал участия во всем, что делала украинская часть Mad Heads. Вся инициатива была от музыкантов. Я просто заранее предупредил всех о своих планах. Для меня было очевидно, что Mad Heads не сможет без меня существовать. Ведь я автор всех песен, фронтмен, лицо группы. Но когда собрались все музыканты и сказали: "нам бы не хотелось останавливаться, потому что мы хотим, чтобы Mad Heads существовал". Я их поддержал.

Михаил вписался в коллектив, они создавали достаточно удачные песни, которые по звучанию напоминали Mad Heads предыдущих лет. С одной стороны, я был рад за них, а с другой - все-таки была какая-то ревность. Я думал, что они не смогут это делать без меня (улыбается).

- А как сейчас планируете выступать? Будет два состава?

- Сейчас я не могу для себя ответить на вопрос: а что я буду делать как артист? Вся артистическая жизнь в принципе остановилась. У меня всегда возникают какие-то идеи для новых песен для новых форматов, я всегда экспериментирую. Но пока не знаем, когда сможем делать концерты.