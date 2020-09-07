"Танці з зірками-4": проект покинула первая пара

На "1+1" состоялся второй эпизод шоу "Танці з зірками-4". Свои номера на паркете представили 14 пар-участников, а оценивали их танцевальные способности, традиционно, жюри и зрители.

Во втором эфире к Григорию Чапкису, Екатерине Кухар, Владу Яме присоединился победитель обновленного сезона "Танців з зірками-2" Игорь Ласточкин. По результатам оценок судей и телезрителей в зоне риска оказались две пары: Сергей Мельник и Аделина Дели, а также Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Первые станцевали зажигательный квикстеп, а вторые - романтический фокстрот.

Меньше всего голосов набрала пара Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева. Они первыми покинули паркет в новом сезоне шоу.

- Спасибо огромное, это немножко быстрее, чем я планировал. Но, с другой стороны, иногда лучше яркий всплеск, чем долгая история. Я хочу сказать спасибо Илоне. Мне кажется, из нас получилась замечательная пара. Илона смогла сделать так, чтобы человек, который позавчера еще с трудом ходил, начал танцевать. Я действительно очень странно передвигаюсь. Мои движения иногда напоминают краба, которого выпустили на берег далеко от моря, где-то в лесу. А благодаря ей я начал двигаться, - сказал Танкович на прощание.

На проекте остались 13 пар.

Олег Винник и Алена Шоптенко - 31

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк - 37

Санта Димопулос и Макс Леонов - 37

Юлия Санина и Дима Жук - 34

Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко - 31

Тарас Цимбалюк и Яна Заец -32

Слава Каминская и Дмитрий Дикусар - 25

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева - 29

alyona alyona и Юрий Гурич - 29

Позитив и Юлия Сахневич - 32

Сергей Танчинец и Яна Цибульская - 27

Сергей Мельник и Аделина Дели - 32

Арам Арзуманян и Антонина Руденко - 35

Ольга Фреймут и Илья Падзина - 33