Девушка с собачкой из Уханя готовится к свадьбе. С кем? ФОТО

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказывалась эвакуироваться из китайского Уханя без любимой собачки, собралась замуж за председателя миграционной службы Украины Максима Соколюка. Разница в возрасте пары - около 20 лет. Влюбленные признались, что в 2020 году сыграть свадьбу вряд ли не получится.

- Мы это обсуждали. В этом году сложно вообще что-то планировать. И еще такая проблема. У меня родители в Польше сейчас, а я не хочу делать свадьбу без них, а приехать сюда они сейчас не могут, - призналась Настя в интервью ТСН.

Познакомиться с родителями любимой Максим смог только по видеосвязь, однако они хорошо к нему отнеслись, говорят влюбленные.

- По истинным обычаями, я должен просить руки у ее отца, - отметил Максим.

Он также признался, что сначала подумал, что Насте не 23, а 41 год.

- В списке эвакуации в году рождения Насти была ошибка, вместо 1997 года - 1979-й. Я, наверное, три недели общался с человеком, считая, что он 1979 года рождения. Это выяснилось случайно. Из разговоров, мыслей, понимание, это (разница в возрасте - прим. ред.) в принципе не ощущалась, - признался глава миграционной службы.





Максим рассказал и о том, как нервничал перед предложением руки и сердца.

- Ну, как обычно, взял кольцо, я с ним ходил сутки. Не понимал, как это, не было уверенности, что мне скажут "да", - сказал он.

Впервые Настя и Максим познакомились 20 февраля, это был телефонный разговор. Председатель миграционной службы позвонил ей, чтобы выяснить, почему девушка не хочет эвакуироваться из Уханя. В процессе общения между ними возник роман.

О своем романе пара рассказала в социальных сетях 6 сентября, в день 43-летия Максима Соколюка.

- Все началось 20 02 2020 (как много цифр 0 и 2) с моего телефонного звонка в 10.42, почти 7 месяцев назад… Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирования возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему, - написал на своей странице в Фейсбук Соколюк.





Лично пара встретилась в конце апреля, когда Анастасия Зинченко все-таки вернулась в Херсон через Беларусь.





- Чашка кофе. Прощание, которое давало надежду, но ничего больше. Я оставил письмо, в котором объяснил свои мысли и чувства. Но через несколько часов получил телефонный звонок с длинным, очень не простым разговором. Я вернулся через два дня, и мы вместе сделали ремонт на кухне. Через несколько недель я предложил переехать в Киев. Мы вместе не понимаем, что это было, как так произошло и звезды сошлись на небе, но это любовь, и мы счастливы, - добавил глава миграционной службы.





Настя на своей странице уточнила, что с Соколюком впервые встретилась 25 апреля. В то время она была у бабушки на самоизоляции в Херсоне. Ремонт, о котором написал чиновник, делали у бабушки в качестве подарка на день рождение.













Последняя полная декларация за 2019 год говорит, что у Максима Соколюка есть супруга Юлия, владелица компании "БЕЛ-ТРЕЙД", и дети: дочка Даша и сын Денис. Как давно разошелся с супругой, чиновник в своей записи не уточнил.

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