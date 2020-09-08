Девушка с собачкой из Уханя готовится к свадьбе. С кем? ФОТО

Украинка Анастасия Зинченко, которая отказывалась эвакуироваться из китайского Уханя без любимой собачки, собралась замуж за председателя миграционной службы Украины Максима Соколюка. Разница в возрасте пары - около 20 лет. Влюбленные признались, что в 2020 году сыграть свадьбу вряд ли не получится.
- Мы это обсуждали. В этом году сложно вообще что-то планировать. И еще такая проблема. У меня родители в Польше сейчас, а я не хочу делать свадьбу без них, а приехать сюда они сейчас не могут, - призналась Настя в интервью ТСН.
Познакомиться с родителями любимой Максим смог только по видеосвязь, однако они хорошо к нему отнеслись, говорят влюбленные.
- По истинным обычаями, я должен просить руки у ее отца, - отметил Максим.
Он также признался, что сначала подумал, что Насте не 23, а 41 год.
- В списке эвакуации в году рождения Насти была ошибка, вместо 1997 года - 1979-й. Я, наверное, три недели общался с человеком, считая, что он 1979 года рождения. Это выяснилось случайно. Из разговоров, мыслей, понимание, это (разница в возрасте - прим. ред.) в принципе не ощущалась, - признался глава миграционной службы.
Максим рассказал и о том, как нервничал перед предложением руки и сердца.
- Ну, как обычно, взял кольцо, я с ним ходил сутки. Не понимал, как это, не было уверенности, что мне скажут "да", - сказал он.
Впервые Настя и Максим познакомились 20 февраля, это был телефонный разговор. Председатель миграционной службы позвонил ей, чтобы выяснить, почему девушка не хочет эвакуироваться из Уханя. В процессе общения между ними возник роман.
О своем романе пара рассказала в социальных сетях 6 сентября, в день 43-летия Максима Соколюка.
- Все началось 20 02 2020 (как много цифр 0 и 2) с моего телефонного звонка в 10.42, почти 7 месяцев назад… Это был звонок девушке, которую не эвакуировали в Украину, с вопросом что и почему так произошло. Выяснение этого вопроса, помощь в решении проблем и планирования возвращения домой в Украину, перешло со временем в личное общение. Много общего, одинаковые взгляды на жизнь и отношение к происходящему, - написал на своей странице в Фейсбук Соколюк.
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