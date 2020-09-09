Маричка Падалко поддержала заболевшую ведущую "1+1"

Уханьский коронавирус продолжает распространяться по Украине. Много знаменитых личностей уже на своем опыте поняли, что значит "подхватить" COVID-19. Этот список пополнился украинской телеведущей Нелей Шовкопляс.

Ведущая шоу "Сніданок с 1+1" рассказала, что вела последний выпуск передачи по видеосвязи потому что заболела коронавирусом.

Об этом она рассказала в своем Facebook-аккаунте.

"Накануне, в конце прошлой недели начала себя плохо чувствовать и сделала тест. Началась сильная головная боль и болело все тело. Когда и где заразилась - не знаю. Сразу сообщила всех контактных лиц, на работу и в школу детей", - сообщила Шовкопляс.

Друзі ! Доброго ранку! Сьогодні з вами в ефірі Сніданку була не зі студії, а на відеозв’язку онлайн. Так, я...

Опубликовано Нелей Шовкопляс Вторник, 8 сентября 2020 г.