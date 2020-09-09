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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 сентября 20, 10:35
Ким Кардашьян объявила о закрытии телешоу о своей семье
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"Семейство Кардашьян" выходило в течение 14 лет.

Реалити-шоу "Keeping Up with the Kardashians" - о жизни семейства Кардашьян - закроют после 14 лет эфира. Последний сезон выйдет в эфир в начале 2021 года, официально заявила на своей странице в Instagram Ким Кардашьян. 

- Мы всей семьей приняли непростое решение попрощаться с "Семейством Кардашьян… Это шоу сделало нас теми, кто мы есть, и я навсегда останусь в долгу перед всеми, кто сыграл свою роль в формировании нашей карьеры и навсегда изменил нашу жизнь, — написала Ким.

Keeping Up with the Kardashians (KUWTK) — американский реалити-сериал, транслируемый на канале E!. Его первый эфир состоялся 14 октября 2007 года, за короткое время став одним из самых продолжительных реалити-шоу в стране. За это время вышло 20 сезонов, сотни эпизодов и большое количество дополнительных шоу. 

В шоу снимались: глава семейства Крис Дженнер, пять ее дочерей от двух браков — Ким, Хлое и Кортни Кардашьян, Кайли и Кендалл Дженнер, сын Роб Кардашьян и бывший муж Кортни Скотт Дисик - отец ее троих детей.

Слухи о том, что шоу закрывается, появляются в СМИ уже достаточно давно – еще в 2016-м году. Во-первых, в последнее время его рейтинги сильно упали. Кроме того, муж Ким Канье Уэст заявлял, что начал уговаривать ее уйти из шоу ради безопасности себя и детей. Он начал говорить об этом после того, как звездную пару ограбили.  
kp.ua
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