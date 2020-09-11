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11 сентября 20, 11:35
Умер капитан команды в "Что?Где?Когда" Михаил Смирнов
Михаил Смирнов
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Ему было 64 года.

На 65-м году жизни скончался капитан команды в интеллектуальной телеигре "Что? Где? Когда?" Михаил Смирной. О кончине журналиста и интеллектуала на на своей странице в Facebook сообщил его коллега - Максим Поташев

- Сегодня не сталo Миши Смирновa, моего старого другa и первого капитанa в телеклубе, – написал он.

По предварительным данным, Поташев умер от инсульта. Знаток до последнего поддерживал связь с клубом, приходил на интеллектуальные состязания, учил игре и делился своим опытом с начинающими игроками.

По образованию Михаил Смирнов был журналистом. Присоединился к интеллектуальному клубу "Что? Где? Когда?" в 1988 году. Стал капитаном одной из самых ярких команд 90-х, в состав которой входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев, Сергей Овчинников и Евгений Емельянов.

В 1994 году Смирнов и его команда получили переходящую золотую фишку и титул команды с наибольшим индексом интеллекта в клубе. Владимир Ворошилов впервые в истории телешоу предложил знатокам побороться за звание "бессмертных". Те приняли вызов и одержали победу со счетом 6:5.

Всего Смирнов принял участие в 18 играх. Большинство из них завершились победами его команды. В последний раз его команда появилась в игре в 2005 году.


Михаил Смирнов был капитаном команды знатоков в 90-е годы. Фото: кадр из передачи

Ранее стало известно о смерти голоса "Украинского радио" Николая Козия. Он скончался в 79 лет. 
kp.ua
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