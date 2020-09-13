Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.07
USD
27.93
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
12 сентября 20, 22:52
Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)
Елена Зеленская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Супруга президента Владимира Зеленского появилась на публике в стильном наряде.

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что Украина официально получила статус полноправной участницы "Партнерства Биарриц". Об этом она сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.

"С одной стороны - это уже результат, но с другой - только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинцев", - написала Зеленская.

Первая леди Украины появилась на мероприятии наряду с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и послами стран Европы.


Для выхода в свет первая леди Украины выбрала элегантное платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом. Стройную талию она выделила тонким черным поясом с пряжкой, который сочетался с лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Свой образ Зеленская завершила аккуратной укладкой и нежным макияжем.

telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Антин Мухарский объяснил, почему мужчины разводятся
Елена Зеленская опубликовала новое фото с мужем
Зеленскую госпитализировали с двусторонней пневмонией
Брежнева и Меладзе обсудили "Виа Гру" с американским Vogue
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей