Елена Зеленская покорила безупречным видом (Фото)

Первая леди Елена Зеленская сообщила, что Украина официально получила статус полноправной участницы "Партнерства Биарриц". Об этом она сообщила на своей официальной странице в Инстаграм.

"С одной стороны - это уже результат, но с другой - только начало пути к установлению равных возможностей для всех украинцев", - написала Зеленская.

Первая леди Украины появилась на мероприятии наряду с премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и послами стран Европы.





Для выхода в свет первая леди Украины выбрала элегантное платье-футляр синего цвета с асимметричным вырезом. Стройную талию она выделила тонким черным поясом с пряжкой, который сочетался с лакированными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. Свой образ Зеленская завершила аккуратной укладкой и нежным макияжем.

