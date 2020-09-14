Танцы со звездами 2020: слезы Саниной и ссора Фреймут. Видео

У главного холостяка нового сезона, несмотря на его харизматичность, была трагическая история любви. Его возлюбленная разбилась на вертолете и с тех пор он до сих пор находится в поисках любви. Сергей Мельник со своей партнершей Аделиной Дели выполнил ча-ча-ча в стиле Кена и Барби. Несмотря на яркий номер, не все судьи остались в восторге от выступления. Влад Яма, к примеру, сравнил Сергея с Дмитрием Комаровым, которому в одном из предыдущих сезонов тяжело давались танцы.

Украинская певица Санта Димопулос поделилась своей историей любви, которая дала ей много уроков. Когда-то женщина жила в гражданском браке с ведущим Андреем Джеджулой и даже воспитала с ним сына, но после 4 лет отношений пара разошлась. Впоследствии Санта начала отношения с бизнесменом Владимиром Самсоненко, а затем – с Игорем Кучеренко, который, по словам артистки, дал ей ощущение настоящего дома. Именно ему певица посвятила свой номер – сексуальную румбу.

Надежда Мейхер с Кириллом Васюком исполнила чувственный венский вальс под песню I will always love you. Надя призналась, что после многих лет одиночества она наконец доверилась мужчине и смогла построить семью с Михаилом. Именно ему женщина посвятила свой нежный венский вальс на проекте "Танцев". Григорий Чапкис был настолько потрясен выступлением артистки, что подарил ей свою книгу и роскошный букет роз.

В этом эфире Ольга Фреймут и Илья Падзина впервые после выздоровления от коронавируса танцевали на паркете, а не дома на самоизоляции. Ольга откровенно рассказала, что ее жизнь совсем не похожа на сказку. Только в 35 лет она нашла настоящую любовь – мужа Владимира, и вышла замуж за него. Ведущая выполнила нетипичную для себя пластическую самбу, которая не понравилась Екатерине Кухар. Но Ольга Фреймут не дала себя в обиду и достаточно резко ответила на критику примы, посоветовав сходить в церковь и покаяться.

Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко, которые еще не выздоровели от COVID-19 снова выступали на улице. В жизни киноактрисы было место для пылкого романа с актером Тарасом Цимбалюком, но их жизненные пути все же разошлись. Сейчас Дарья одинока и ждет своего принца. Нежный вальс актриса посвятила Тарасу, которого она до сих пор считает идеалом мужчины. Судьи одобрительно оценили выступление пары и попросили как можно быстрее вернуться на паркет, ведь присутствие в прямом эфире является обязательным в дальнейшем шоу.

Несмотря на неутешительную историю любви Дарьи Петрожицкой и Тараса Цимбалюка, у киноактера уже давно есть другая возлюбленная Тина. Для нее он станцевал джайв. Актер рассказал о том, как познакомился со своей девушкой Тиной на съемках клипа Дмитрия Монатика, а после танца признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Тарас подарил ей букет белых роз и обручальное кольцо. Тина расплакалась и сказала "да".

У звезды украинской сцены Славы Каминской тоже была история любви, которая закончилась разводом. Раньше она была замужем за хирургом Эдгаром Каминским, но им, похоже, все же не суждено было быть вместе. Похожая история была и у Дмитрия Дикусара, который когда-то был в отношениях с Ириной Билык. После нелегкого опыта пара решила станцевать интимное контемпорари, в котором они хотели бы ощутить состояние влюбленности, как много лет назад каждый из них.

Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей вышел на танцевальный паркет третьего выпуска под собственную песню "Без неї ніяк", которую посвятил своей жене Анне. Сергей Танчинец и Яна Цибульская станцевали страстный пасодобль. Рокер посвятил выступление, как и песню, своей супруге, которая по словам певца «создала того Сергея Танчинца, которого вы видите на паркете». Ритмичный пасадобль понравился не всем судьям, но они дали шанс артисту и подарили хорошие баллы.

Звезда украинской эстрады Олег Винник не слишком много говорил о собственной истории любви. Только о том, что у него были неразделенные чувства и что надеется, что женщина, которая ему нравилась, сегодня увидит его на паркете и поймет, что этот танец для нее. А вообщем, свой венский вальс певец посвятил всем своим преданным фанаткам, которые поддерживают его во всех начинаниях. Номер вызвал у судей лишь положительные впечатления и такие же баллы, разместившие их на первых ступеньках турнирной таблицы.

Лидерами турнирной таблицы стали Санта Димопулос и Юлия Санина, танцы которых судьи оценили в 37 баллов. Самые же низкие оценки на этой неделе получили Alyona Alyona и Слава Каминская.



