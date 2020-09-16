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16 сентября 20, 13:16
Кончита Вурст предстала в образе брутального мужчины
Кончита Вурст
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Томас Нойвирт в очередной раз удивил переменой во внешности.

Победитель "Евровидения" в 2014-м году Том Нойвирт, известный как Кончита Вурст, в очередной раз сумел шокировать своих фанатов. На этот раз 31-летний исполнитель примерил на себя образ настоящего мачо.

На фото, обнародованном в Instagram исполнителя, Томас предстал брутальным мужчиной, одетым в простую майку. При этом волосы Кончиты, еще совсем недавно покрашенные в розовый цвет, темного цвета. 


Артист выступает под псевдонимом Кончита Вурст с 2011 года. Не так давно он заявил, что хочет привлекать внимание людей творчеством, а не эпатажным видом.

- В образе той женщины, с которой я победил на "Евровидении", я всего уже достиг. И мне больше с ней не по пути. Я думаю над появлением совершенно новой творческой личности, поэтому должен убить Кончиту Вурст, - рассуждал Том Нойвирт в интервью газете Die Welt.

Кончита Вурст также призналась, что много лет живет с ВИЧ. К признанию ее подтолкнули угрозы бывшего парня.

Еще совсем недавно волосы у Кончиты Вурст были розовые. Фото: instagram.com/conchitawurst/
kp.ua
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