На теле Легкоступовой нашли следы побоев?

Семья покойной певицы Валентины Легкоступовой получила результаты экспертизы ее тела. У женщины были ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, острые гематомы левой лобной, теменной, височной и затылочной долей около 80%, гематомы теменной области справа, туловища и конечностей. Близкие Валентины подозревают, что эти травмы были результатом избиения, а не несчастного случая. Об этом "360" сообщил адвокат семьи артистки Сергей Жорин.

- Характер травм показывает, что перед смертью она была жестоко избита, поскольку... ушибы, гематомы в нескольких местах на голове, теле, конечностях. Травмы на руках могут указывать на то, что она пыталась защищаться, - заявил он.

Юрист добавил, что следствие начнет делать выводы только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

- Анетта когда это увидела - у нее был шок. Поскольку Фирсов заявлял, что Валентина упала в ванной. Но по характеру травм видно, что здесь нужно было на протяжении недели падать каждый день, а может быть, несколько раз в день, чтобы получить такие травмы, - сказал он.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Она находилась в больнице в состоянии комы, ей сделали операцию. Но это не помогло. Певица скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Ее дочь Анетта Бриль подозревает, что новый супруг спаивал и избивал их мать.

Валентине Легкоступовой было 54 года. В конце 80-х она исполнила хит "Ягода-Малина", который сделал ее звездой СССР. В июле 2020 года вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова.

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