Возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли

В своем Instagram модель поделилась новым снимок с загадочной подписью - "счастливые люди не умеют ненавидеть".

Любопытные поклонники сразу начали интересоваться, почему же тогда Николь испытывает ненависть к бывшей супруге своего нового бойфренда Брэда Питта - Анджелине Джоли. На этот раз немецкая модель решила не молчать и ответила на комментарий хейтера.