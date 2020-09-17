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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
17 сентября 20, 13:54
Возлюбленная Брэда Питта ответила хейтерам на вопрос о Джоли
модель Николь Потуральски
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Возможная девушка голливуского актера Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски прокомментировала свои отношения с Анджелиной Джоли.

В своем Instagram модель поделилась новым снимок с загадочной подписью - "счастливые люди не умеют ненавидеть".  

Любопытные поклонники сразу начали интересоваться, почему же тогда Николь испытывает ненависть к бывшей супруге своего нового бойфренда Брэда Питта - Анджелине Джоли.  На этот раз немецкая модель решила не молчать и ответила на комментарий хейтера.


"Не испытываю ненависти ни к кому", — коротко ответила Потуральски.

Напомним, что слухи о том, что у актер завел роман с молодой моделью, стало известно после появления в сети совместных снимков Питта и Потуральски во французском аэропорту Ле-Кастелле. Информацию об их отношениях подтвердило множество изданий.

telegraf.com.ua
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