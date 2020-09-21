90-летний Григорий Чапкис женился в четвертый раз

Украинский хореограф и судья проекта “Танці з зірками” Григорий Чапкис женился в четвертый раз. Об этом 90-летний артист сообщил во время четвертого прямого эфира танцевального шоу.

- Год, который изменил мою жизнь это 2020-й. В этом году я отметил 90-летие и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни, - заявил Чапкис.

О том, кто стал его новой избранницей артист не говорит. Известно лишь только то, что она моложе хореографа на 51 год и является ровесницей его внучки - 39-летней Анны Саффрончик. В 2019 году Чапкис рассказывал, что живет вместе с возлюбленной, но она еще не "созрела" для брака.

- Человек, который, я надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Понимаешь? Нужно за кем-то ухаживать, кому нужно делать сюрпризы, нужно кому-то высказать. Я не могу сказать – что это моя жена и у нас с ней штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей – 38, а мне 90 (Тогда ему было 89 - Авт.)! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю! – делился танцор в программе "ЖВЛ".

До встречи с новой возлюбленной хореограф трижды состоял в браке. Первой супругой Чапкиса более двадцати лет была его партнерша по танцам по имени Людмила. От этого брака у артиста есть дочь Лилия, которая имеет свою балетную школу в Италии. У мастера танцев также есть сын Грегор от второго брака с ученицей Натальей. Мужчина вместе с матерью более 10 лет живет США, где руководит танцевальной школой. Третьей супругой Чапкиса была женщина по имени Алла. Пара рассталась в 2016 году после 28 лет брака. Об этих отношениях и других своих женах хореограф писал в книге "Танец и любовь: секрет долголетия".

СПРАВКА

Чапкис начал профессиональную карьеру танцора в 16 лет, когда его зачислили артистом балета в Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского. Телевизионную популярность он получил благодаря шоу “Танцы со звездами”, где с 2006 года является судьей проекта. В 2007 году хореограф открыл танцевальную студию, которой руководит вместе с внучками.

А балерина в ответ обещала провести мужа сквозь темный лес.