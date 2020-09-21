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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
21 сентября 20, 10:16
Дженнифер Энистон устроила сожжение на церемонии "Эмми 2020"
Эмми 2020
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Вручали же награды победителям посыльные в костюмах химзащиты, стилизованных под смокинги.

В США 20 сентября состоялось награждение лучших телешоу, а также их актеров и создателей "Эмми 2020". Из-за пандемии церемония проходила в онлайн-формате. На сцене оглашали победителей в категориях, а передавали статуэтки лауреатам лично в руки, принося домой, посыльные в стильных костюмах химзащиты, сделанными "под смокинг".

Перед вручением одной из наград ведущий Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон сначала конверт с именем победителя обработали антисептиком, а потом бросили его в корзину и подожгли. Актриса ловко орудовала огнетушителем.

Элегантные костюмы от коронавируса были созданы дизайнером Катей Кэхилл и исполнительным продюсером "Эмми" Гаем Кэррингтоном.

Напомним, что больше всего наград получили HBO (30) и Netflix (21). Из телешоу -"Хранители" (11 статуэток) и "Шиттс Крик" - (9).
kp.ua
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