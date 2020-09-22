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21 сентября 20, 19:41
Алина Гросу развелась с мужем
Алина Гросу
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Алина Гросу призналась, что после громкой свадьбы с московским бизнесменом Александром Комковым летом 2019-го года, пара рассталась.

Знаменитая украинская певица Алина Гросу ошарашила новостью – с декабря прошлого года она разведена.

Об этом она эксклюзивно рассказала программе "ЖВЛ" на 1+1.


Роскошная свадьба певицы с московским бизнесменом Александром с множеством звездных гостей состоялась в Италии. На нее было потрачено около ста тысяч евро. Но сказке не суждено было продлиться долго.

"Получилось так, что в декабре мне Саша сказал: "давай поживем отдельно". Я не могла ему этого простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь что-то другое", — рассказала Гросу.


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Для нее такое предложение стало настоящим потрясением, но, собрав всю волю в кулак, она с достоинством забрала все свои вещи и съехала от мужа.


Алина Гросу еще готова была простить и помириться с супругом, однако с его стороны никаких шагов не было, а ни за кем бегать она не собиралась.

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"Когда мы жили нормально вместе, я очень его уважала за его верность. Думаю, что как раз за тот месяц, когда мы жили отдельно, он с кем-то познакомился и поэтому решил попробовать что-то новое", - закончила она.
telegraf.com.ua
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