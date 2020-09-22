История любви Григория Чапкиса: Ромео и Джульетта бледнеют

Еще год назад народный артист Украины открещивался от штампов и говорил: все, мол, жениться не буду, я там уже бывал. И тут все с точностью до наоборот. Хореограф женился в четвертый раз.

"Год, который изменил мою жизнь, это 2020-й. В этом году я отметил 90-летие (24 февраля. – Авт.) и снова женился. Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни", - вдруг разоткровенничался Григорий Чапкис во время эфира "Танцев со звездами".

Впервые о своей любимой публично знаменитый танцор проговорился в ноябре прошлого года.

"Сегодняшний танец я посвящаю любимой женщине, которая находится в зале. Ей 38, а мне – 90 (тогда ему, правда, было еще 89. – Авт.), – выдал народный артист Украины во время шоу "Танцы со звездами".

Но, как и тогда, имя девушки знаменитый хореограф по-прежнему не называет. Говорит, хочет уберечь ее от излишнего внимания журналистов.

"Человек, который, надеюсь, будет до последних моих дней! Она мне помогает жить, у меня появился стимул. Понимаешь? Нужно за кем-то ухаживать, кому нужно делать сюрпризы, нужно кому-то высказать, - описывал свою жизнь Григорий Николаевич в программе "Жизнь известных людей". - Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней штамп! Мы живем, но она еще не "созрела". Она меня принимает таким, какой я есть. Ей – 38, а мне 90! Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!".

Причем разница в возрасте артиста никак не смущает:

"Если вижу напряженную обстановку, говорю - это мой администратор, это мой коллега, это моя любимая женщина – в зависимости, в какой компании. Я не рекламирую. Но когда хочу себе сделать комплимент – говорю, познакомьтесь с моей женой".

Вообще история знакомства этой пары – почти фантастическая. Жизнь свела двух влюбленных в ювелирном магазине.

- Моя дочь настояла, чтобы я написал завещание, после того, как меня забрала скорая и я был в реанимации. Но я сказал, что что-то мне не хочется – хочу еще пожить. Потом она меня еще раз попросила, и я пошел к нотариусу и написал доверенность, - признавался в интервью 112.ua Чапкис. - Но не надо это делать. Посмотрите, что происходит. Когда вы едете в командировку, вы собираете чемоданчик. Так же вы собираетесь на отдых. А когда вы даете завещание – прямая дорога, и мозг ваш настраивается только на эту волну. Я перестал кушать, пить, опустился. У меня спрашивали: "У вас спина болит, что вы так ходите?" - "Нет, не болит, но я же должен умереть, я написал завещание. А меня сожгут или закопают, а где я буду лежать?" Эти мысли были у меня денно и нощно. А тут я еще со своей женой шесть лет, как развелся, жил один. Когда я в фаворе, то одному прекрасно, а когда болен, не могу передать, какой страх нападает. И вдруг – божья искра.

Я зашел в магазин, мимо которого проходил несколько лет, купить перстень. Вышла заведующая, начали фотографироваться, я купил кольцо и закашлялся. Заведующая дала мне таблетки от кашля, я положил в карман и забыл. Но я оставил ей визитку, сказал: "Может быть, захотите танцевать". О женщинах я уже забыл – шесть лет был один. Я смотрел на женщин уже не как мужчина – мне было интересно пообщаться. На следующий день она мне позвонила и спрашивает: "А вы выпили таблетку?" Шесть лет никто не интересовался, выпил ли я таблетку, как себя чувствую. И у меня мурашки по телу от этого звонка. Я лежал в реанимации, и никто ко мне не приходил. У меня не было ни ложки, ни тарелки, воды не было. Я всем говорю: если вы хотите знать, сколько у вас друзей и кто они, оглянитесь, когда вам тяжело, кто стоит рядом. А у меня рядом никто не стоял. И вдруг такой звонок. Я был ей так благодарен, что каждый день стал ходить через этот магазин. Пригласил на кофе. Это было начало. Такого взрыва энергии у меня не было и в 18. Я воспрял, ожил, и началась подготовка к юбилею. Я забыл про эти гробы, ожил, живу полноценной жизнью, моей возлюбленной 38, а мне 90. И начало такое, что Ромео и Джульетта бледнеют после того, что происходит со мной. Даже врачи не могут поверить мне".

Несмотря на эту умопомрачительную историю, идти в загс они не торопились.

"Я не собираюсь свататься, делать свадьбу, расписываться. Я уже знаю, что это штамп. И я сейчас рассчитал, что каждые 25 лет у меня получается, что я меняю квартиру, жену и машину, - признавался хореограф в интервью "Светской жизни".

Вместе с тем Григорий Николаевич заверил, что его возлюбленная, которая является ровесницей его внучки, с ним не из-за денег, как шептались злые языки.

"Она богаче меня, успокой всех. Она зарабатывает больше меня, - говорил он Кате Осадчей. - Я могу прожить без хлеба, а без секса не могу. За другими подробностями надо к ней. А поскольку все журналисты сейчас хотят к ней, она убегает от них".

Григорий Чапкис был женат трижды. И говорит, что это была не просто жизнь, а целый роман.

Первой супругой танцора стала его партнерша по танцам Людмила. Они были вместе больше двадцати лет, воспитали дочь Лилию, в 2006-м Людмилы не стало. Со второй женой Натальей хореограф заключил брак в 1980 году. Она была его ученицей, тогда девушке было 28 лет, а Чапкису - 50. Причину развода с ней Григорий Чапкис называет "обычной" – она хотела жить в Америке, он – в Украине. От того и разошлись. У пары есть сын Григорий.

Третья супруга Чапкиса Алла, начальник отдела учебно-методической работы в НАУ,была младше артиста на 22 года. Но разошлись они уже после того, как Алла вышла на пенсию. Об этом браке и других женах хореограф писал в своей книге "Танец и любовь: секрет долголетия".

Несмотря на расставания, Чапкис сумел построить и крепкую семью, и танцевальную династию. Вместе со своими двумя детьми и внуками Чапкис основал танцевальный бренд "Чапкис-Дэнс". Старшая дочь Лилия руководит балетной школой в Италии, а сын Григорий – школой хип-хоп в Сан-Франциско. Внучка Анна стала итальянской актрисой и моделью, а младшая Виктория имеет свою школу танцев.

"Я - хороший муж, но так получилось, что женат был трижды, - скромно признался хореограф во время презентации своей книги в 2007-м. - С первой женой прожил 20 лет, и у меня в этом браке родилась дочь. Со второй были вместе 10 лет и родили сына Григория. Сейчас дети возглавляют школы танцев в Италии и Штатах. А с третьей моей женой мы уже вместе 17 лет. До этого я очень боялся умных женщин. Сейчас живу с такой, да еще и намного младше меня и понимаю: вот она - настоящая любовь!"