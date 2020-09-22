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22 сентября 20, 15:47
София Ротару показала снимок с мужем: Есть вечная любовь
София Ротару
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22 сентября супруги могли отметить 52-летнюю годовщину свадьбы.

Украинская певица София Ротару поделилась с подписчиками архивным снимком с ее мужем Анатолией Евдокименко. Артистка выложила публикацию в сеть в честь годовщины их свадьбы,  которая состоялась 52 года назад.  На фото молодая Ротару смотрит в объектив фотографа, а ее супруг стоит на заднем плане.

- Есть вечная Любовь, - написала в Instagram исполнительница.

Молодие София Ротару и Анатолий Евдокименко Фото: instagram.com/sofiarotaru.official 

В свою очередь, сын артистки Руслан Евдокименко опубликовал кадр со свадьбы родителей. На нем музыкант и певица изображены в загсе в окружении близких и друзей. По словам продюсера, этот день особый в их семье не только благодаря свадьбе родителей. 22 сентября наследник звезды  также объявил о помолвке со своей супругой Светланой.

Ранее Руслан Евдокименко также показал любимую фотографию родителей, которая была сделана в начале 2000-х по дороге в Киев. На снимке Ротару и ее супруг Анатолий стоят у машины в обнимку. 

Ротару и Евдокименко были вместе 34 года. Пара поженилась в 1968-м, а спустя два года на свет появился их сын Руслан. Муж артистки скончался в октябре 2002 года от осложнений после перенесенного инсульта. 

Кадр со свадьбы Ротару Фото: instagram.com/rus_evdokimenko  
kp.ua
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