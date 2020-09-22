София Ротару показала снимок с мужем: Есть вечная любовь

Украинская певица София Ротару поделилась с подписчиками архивным снимком с ее мужем Анатолией Евдокименко. Артистка выложила публикацию в сеть в честь годовщины их свадьбы, которая состоялась 52 года назад. На фото молодая Ротару смотрит в объектив фотографа, а ее супруг стоит на заднем плане.

- Есть вечная Любовь, - написала в Instagram исполнительница.

В свою очередь, сын артистки Руслан Евдокименко опубликовал кадр со свадьбы родителей. На нем музыкант и певица изображены в загсе в окружении близких и друзей. По словам продюсера, этот день особый в их семье не только благодаря свадьбе родителей. 22 сентября наследник звезды также объявил о помолвке со своей супругой Светланой.

Ранее Руслан Евдокименко также показал любимую фотографию родителей, которая была сделана в начале 2000-х по дороге в Киев. На снимке Ротару и ее супруг Анатолий стоят у машины в обнимку.

Ротару и Евдокименко были вместе 34 года. Пара поженилась в 1968-м, а спустя два года на свет появился их сын Руслан. Муж артистки скончался в октябре 2002 года от осложнений после перенесенного инсульта.