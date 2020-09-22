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Шоу-бизнес
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22 сентября 20, 15:52
Объявлена дата выхода шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной
Ксения Мишина
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Многие фанаты шоу "Холостяк" еще с весны ожидают выход нового запуска проекта "Холостячка", и вот занавес приоткрыта - названа дата выхода романтичного шоу.

Премьера долгожданного реалити состоится в пятницу, 23 октября, в 19:00 часов на телеканале СТБ.

"Холостячка" – это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros. Создатели украинской версии уверяют, что премьера покорит сердца каждого зрителя. 

Главная героиня - актриса Ксения Мишина. В реалити актриса проживет небольшой период своей жизни без сценария, ролей, кадров и дублей. В проекте она надеется найти свою любовь. 



Ведущим проекта стал незаменимый Григорий Решетняк. Именно он будет помогать Ксении расценивать те или иные поступки героев. 

Если в варианте мужского "Холостяка" все "обязанности" по организации свиданий и встреч возлагались на Холостяка, то в "Холостячке" - наоборот. Вся организация возлагается на участников. Именно они будут приглашать Ксению на свидания. Всего будет 15 участников, которые попытаются завоевать будут сердце главной героини.

Также отличием "Холостячки" и "Холостяка" будет и в церемонии роз. Если холостяк дарил девушкам красные розы, то холостячка будет вручать мужчинам бутоньерки.
telegraf.com.ua
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