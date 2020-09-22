Объявлена дата выхода шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной

Премьера долгожданного реалити состоится в пятницу, 23 октября, в 19:00 часов на телеканале СТБ.

"Холостячка" – это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros. Создатели украинской версии уверяют, что премьера покорит сердца каждого зрителя.

Главная героиня - актриса Ксения Мишина. В реалити актриса проживет небольшой период своей жизни без сценария, ролей, кадров и дублей. В проекте она надеется найти свою любовь.













Ведущим проекта стал незаменимый Григорий Решетняк. Именно он будет помогать Ксении расценивать те или иные поступки героев.





Если в варианте мужского "Холостяка" все "обязанности" по организации свиданий и встреч возлагались на Холостяка, то в "Холостячке" - наоборот. Вся организация возлагается на участников. Именно они будут приглашать Ксению на свидания. Всего будет 15 участников, которые попытаются завоевать будут сердце главной героини.





Также отличием "Холостячки" и "Холостяка" будет и в церемонии роз. Если холостяк дарил девушкам красные розы, то холостячка будет вручать мужчинам бутоньерки.



