В Киеве выбрали новую "Миссис Украину". ФОТО

В 2020 году корона победительницы досталась Виктории Файнблат. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Фейсбуке.

"Королевой международного конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Виктория. Мы верим, что Виктория на достойном уровне представит Украину в Америке уже в июле следующего года", - отметили организаторы конкурса.

Королевою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Вікторія...





Виктория Файнблат- успешный архитектор и дизайнер, имеет собственное дизайн-бюро. Обладательница многих престижных премий в сфере дизайна: "Интерьер года", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS и другие.





Девушка имеет два высших образования: врача нарколога-психиатра и архитеркора-дизайнера.

Лучшей своей мотивацией Виктория считает свою семью. Новая обладательница титула "Миссис Украина 2020" мама двоих деток - семилетнего сыночка и четырехлетней дочери. Она уверена, что когда дома ждут дорогие дети и муж, то любые дедлайны можно преодолеть.

"Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!!" - написала на своей странице в Фейсбук Виктория.

Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!! Спасибо Вам всем за поддержку этот день я запомню на всю жизнь





Одной из целей участия в конкурсе у девушки было доказать, что современная женщина может успеть все и даже больше. Своим примером Виктория стремится это доказать.

"Мне бы хотелось доказать всем, что нам по силам все что угодно" - говорит Виктория.





В июле 2021 года состоится международный конкурс Mrs. International, на котором Виктория Файнблат на весь мир представит Украину.