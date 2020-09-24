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24 сентября 20, 15:53
В Киеве выбрали новую "Миссис Украину". ФОТО, ВИДЕО
Файнблат Виктория
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В Киеве прогремел конкурс красоты для успешных женщин Mrs.

В 2020 году корона победительницы досталась Виктории Файнблат. Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Фейсбуке.

"Королевой международного конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Виктория. Мы верим, что Виктория на достойном уровне представит Украину в Америке уже в июле следующего года", - отметили организаторы конкурса.

Королевою міжнародного конкурсу краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International 2020 стала - Файнблат Вікторія...


Виктория Файнблат- успешный архитектор и дизайнер, имеет собственное дизайн-бюро. Обладательница многих престижных премий в сфере дизайна: "Интерьер года", ART SPACE, KIFF PROPERTY AWARDS и другие.


Девушка имеет два высших образования: врача нарколога-психиатра и архитеркора-дизайнера.

Лучшей своей мотивацией Виктория считает свою семью. Новая обладательница титула "Миссис Украина 2020" мама двоих деток - семилетнего сыночка и четырехлетней дочери. Она уверена, что когда дома ждут дорогие дети и муж, то любые дедлайны можно преодолеть.

"Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!!" - написала на своей странице в Фейсбук Виктория.

Слов нет! Я Миссис Украина 2020 !!! Спасибо Вам всем за поддержку этот день я запомню на всю жизнь 


Одной из целей участия в конкурсе у девушки было доказать, что современная женщина может успеть все и даже больше. Своим примером Виктория стремится это доказать.

"Мне бы хотелось доказать всем, что нам по силам все что угодно" - говорит Виктория.


В июле 2021 года состоится международный конкурс Mrs. International, на котором Виктория Файнблат на весь мир представит Украину
telegraf.com.ua
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