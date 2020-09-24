Победительница "Холостяка" раскрыла секрет похудения

Даша не срывает, что "вмешивалась" в свою естественную красоту и увеличила губы. Однако, ее точеная фигура - это заслуга не хирургов, а только ее силы воли и желания.

В детстве у Даши были проблемы с лишним весом, и зная это, поклонники просто засыпают ее вопросами о похудении. На своей странице в Инстаграме девушка решила наконец поговорить об этом и раскрыла собственный секрет похудения.

К посту Ульянова прикрепила два снимка: первый - какая она сейчас, а второй - какой была в детстве. Девушка отметила, что не хотела публиковать второй снимок, ведь ей кажется, что то было совсем не с ней. Но как доказательство того, что в жизни нет ничего невозможного, она решилась показать детское фото.

















Далее девушка поделилась, что ее секрет похудения - в осознанности и мотивации, ведь все у нас в голове.

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"А ещё, многие из вас выдумали себе несуществующие проблемы. Я открываю аккаунты многих девочек и вижу, что вы реально худенькие. И я просто в шоке от ваших сообщений: "Как похудеть на 10 кг. за месяц". Но! Если необходимость, правда, есть, то хочу начать вот с чего. Ваше тело только в вашей голове. Однажды где-то увидела похожую фразу и поняла, что это работает. Пока мы не нарисуем у себя в голове идеальную фигуру и реально не захотим похудеть, то ничего не будет. Человек, который имеет цель - имеет и мотивацию. Вы должны чётко понимать, что скинуть лишние кг (если они, конечно, есть) - это ваша и только ваша задача. Это вы делаете не для тренера, не для парня, не для мамы, а только - для себя!" - подчеркнула звезда шоу.





Сейчас Даша Ульянова полностью довольна своей внешностью и фигурой (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)













Также она посоветовала задуматься о причинах появления лишнего веса.

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"Поэтому, первым шагом на пути к новой себе должна стать осознанность. А ещё - понимание, почему вы поправились, случилось ли это в момент или на протяжении многих лет вашей жизни. Ответы в нашей голове. Иногда мы приходим к ним сами, а иногда нужна помощь специалиста. И уже только после этого - спорт, ходьба, правильное питание, массажи и другие важные моменты", - подытожила Даша.





- Поклонники в комментариях благодарят девушку за мотивацию и делятся впечатлениями от увиденного.





- На втором фото тоже симпатичная девушка) но на первой - эффектней, женственней!)

- на обеих фото красотка!

- Дашуля, мотивируешь и красивая фигура это всегда ВАУ, но жаль за 2 часа ее не сделаешь ((

- Даша ты нормальная, это просто подростковое фото а потом ты вытянулась это норм))

- На втором фото очень симпатичная девочка! На первой уже конечно ухоженная и стильная девушка!!! Красоту ничем не испортишь!

- Похудела и губы сделала

- Сильная девочка. Красивая девушка. Отличный мотиватор!!!! Ждём продолжения.

- Дашуль, какая же ты умничка



