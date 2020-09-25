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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
25 сентября 20, 09:59
Селена Гомес впервые показала огромный шрам
Селена Гомес
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Большой шрам после пережитой певицей операции тянется от зоны бикини по внутренней поверхности бедра.

Похудевшая американская певица Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала огромный шрам. Откровенным фото она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

На кадре певица позирует в слитном голубом купальнике, с молнией на груди. Она подняла руки вверх, а одну ногу отставила в сторону. На внутренней стороне бедра от зоны бикини на ноге звезды виден крупный шрам.

Последствия операции по пересадке почки звезда показала впервые. В комментарии она отметила, что после хирургического вмешательства она подбирала одежду, которая скрывала шрам.



По словам Гомес, сейчас она чувствует уверенность в том, кто она и что пережила, а также гордится этим. Также певица отметила, что все тела прекрасные.

Ранее сообщалось, что Селена Гомес впервые за долгое время надела бикини.
Korrespondent
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