Селена Гомес впервые показала огромный шрам

Похудевшая американская певица Селена Гомес снялась в купальнике и впервые показала огромный шрам. Откровенным фото она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

На кадре певица позирует в слитном голубом купальнике, с молнией на груди. Она подняла руки вверх, а одну ногу отставила в сторону. На внутренней стороне бедра от зоны бикини на ноге звезды виден крупный шрам.

Последствия операции по пересадке почки звезда показала впервые. В комментарии она отметила, что после хирургического вмешательства она подбирала одежду, которая скрывала шрам.









По словам Гомес, сейчас она чувствует уверенность в том, кто она и что пережила, а также гордится этим. Также певица отметила, что все тела прекрасные.





Ранее сообщалось, что Селена Гомес впервые за долгое время надела бикини.