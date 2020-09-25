Палка промова Меган Макрл розлютила Дональда Трампа

Дружина принца Гаррі знову розізлила американського президента. Дональд Трамп вкотре заявив, що недолюблює Меган Маркл. Усьому виною відеозвернення подружжя Сассекських із закликом прийти на голосування. Які слова спричинили скандал?

Принц Гаррі з дружиною нині жителі Сполучених Штатів. Тож вирішили не залишатися осторонь важливих подій в країні. У цьому відеозверненні вони закликають людей зареєструватися на виборах президента.

Меган Макрл, герцогиня Сассекська:

Що чотири роки ми повторюємо те ж саме, що це - найважливіші вибори в нашому житті. А цьогорічні - й поготів. Голосуючи, ми показуємо свої цінності, щоб нас почули. Ваш голос - це нагадування, що ви важлива особистість, і це правда, адже ви заслуговуєте на те, щоб бути почутими.

Не змовчав і принц Гаррі. Раніше він утримувався від будь-яких коментарів на політичні теми, адже був скутий правилами королівської сім'ї. А тепер, коли відійшов від своїх обов'язків - принц вільний говорити, що хоче. Щоправда, в розумних межах, щоб не зганьбити монаршу родину.

Принц Гаррі, герцог Сассекський:

На цих виборах я не зможу проголосувати тут, у США, але багато з вас знають, що я ніколи не міг голосувати і у Великій Британії. Наближаючись до листопада, вкрай необхідно, щоб ми відкинули мову ворожнечі, дезінформацію та весь онлайн-негатив.

Начебто нічого політичного й не сказали. І не закликали голосувати за когось із кандидатів. Але очевидно, що одним з головних джерел онлайн-негативу в США є сам американський президент. Тож політичні оглядачі вирішили, що в такий спосіб подружжя висловило підтримку демократа Джо Байдена.

Принц Гаррі та Меган Маркл висловилися з приводу американських виборів і, по суті, закликали людей голосувати за Джо Байдена. Я б хотіла почути вашу реакцію на це.

Дональд Трамп, президент США:

Я не фанат Меган Маркл. І ще скажу таке - і вона, напевно, це вже чула - я бажаю Гаррі великого успіху, бо він йому неабияк знадобиться.

До принца Гаррі в Трампа претензій не виявилося. На відміну від герцогині. Хоча вона ані словом не обмовилася про своє ставлення до президента. Утім, неприязнь Меган Маркл до очільника Білого дому - зовсім не таємниця. Вона не раз звинувачувала Трампа в жінконенависництві та розпалюванні суперечок у суспільстві. А на минулих виборах відверто підтримувала Гілларі Клінтон.

Меган Маркл, герцогиня Сассекська:





Звісно, Дональд Трамп розділяє суспільство. Лише подумайте про жінок-виборців. Адже Трамп - страшенний жінконенависник і не боїться про це говорити. І люди голосують за Гіларі не тому, що вона жінка, а тому, що не хочуть жити у світі, який малює Трамп.





Тепер такі відверті коментарі пані Маркл навряд чи дозволила б собі. Але до заміжжя з принцом вона була не лише акторкою, а й активісткою.





Американський президент уже не вперше висловлює своє ставлення до Меган Маркл. Напередодні минулорічного візиту до Лондона він назвав її озлобленою. І, схоже, думку свою так і не змінив.



