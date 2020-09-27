Олю Полякову "подкосила" болезнь: Диагноз не из приятных

Украинская певица Оля Полякова успокоила своих поклонников, которые обеспокоены ее самочувствием. Артистка подтвердила, что заболела. Однако, не коронавирусом, а ангиной. Об этом она заявила в своем "Инстаграме".

- У меня не COVID-19. У меня фолликулярная ангина. Диагноз тоже не из приятных, но, тем не мене, я выживу, - сообщила певица.

По ее словам, заболевание дало осложнение, но артистка надеется на скорейшее выздоровление.

Также Полякова сообщила, что отменила свой концерт в Мариуполе. Мероприятие певица перенесла в связи с трагедией с самолетом АН-26 в Чугуеве.

В то же время, певица успокоила своих фанатов и заявила, что концерт перенесен всего на один день и к этому времени она постарается выздороветь.

Украинской певице Оле Поляковой 36 лет. Певица более 15 лет состоит в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двоих детей – 15-летнюю Машу и 8-летнюю Алису.

Самыми известным ее песнями являются "Шлепки", "Королева ночи", "Лед тронулся", "Первое лето без него", "Бывший", "Эй, секундочку".