Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом

Украинский певец Олег Винник и его партнерша по "Танцях з зірками" Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Об этом в прямом эфире танцевального шоу сообщил ведущий Юрий Горбунов.

По словам шоумена, врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию, а позже и сама Шоптенко подтвердила в соцсетях наличие у нее в крови вируса COVID-19.

- Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела ввиду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств, - сообщила хореограф в Instagram.

Это третья пара-участников шоу, которая заразилась коронавирусом после старта нового сезона. Ранее COVID-19 переболели Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко.

В пятом эпизоде шоу "Танців з зірками", который посвящен мировому кино, Винник и Шоптенко должны были выйти на паркет в образах Голохвастова и Прони Прокоповны из фильма "За двумя зайцами".