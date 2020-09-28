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Новости Шоу-Бизнеса
27 сентября 20, 23:22
Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом
Олег Винник и Алена Шоптенко
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Это третья пара-участников шоу, у которых подтвердился COVID-19.

Украинский певец Олег Винник и его партнерша по "Танцях з зірками" Алена Шоптенко заразились коронавирусом. Об этом в прямом эфире танцевального шоу сообщил ведущий  Юрий Горбунов.

По словам шоумена, врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию, а позже и сама Шоптенко подтвердила в соцсетях наличие у нее в крови вируса COVID-19.

- Когда я кричала, что ничего не хочу, а хочу пони и быть принцессой, я не такую корону имела ввиду. Но все это не шутки! Берегите себя, пожалуйста! Спасибо вам за все ваши сообщения. Ваша поддержка лучше любых лекарств, - сообщила хореограф в Instagram.

Это третья пара-участников шоу, которая заразилась коронавирусом после старта нового сезона. Ранее COVID-19 переболели Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая и  ее партнер Игорь Гелуненко.

В пятом эпизоде шоу "Танців з зірками", который посвящен мировому кино, Винник и Шоптенко должны были выйти на паркет в образах Голохвастова и Прони Прокоповны из фильма "За двумя зайцами".
kp.ua
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