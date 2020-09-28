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28 сентября 20, 16:17
Тина Кароль о качествах, которые должны быть у ее мужчины
Тина Кароль
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Певица не ставит себе цель найти избранника, но будет рада, если это произойдет.

Украинская певица Тина Кароль рассказала, какого избранника видит рядом с собой в будущем. В интервью программе "Зірковий шлях" звезда призналась, что ее будущий возлюбленный должен прежде всего быть мужчиной.

- Просто быть...Быть благородным, быть мужчиной. На самом деле, ничего ненужно делать. Когда ты пытаешься сильно чего-то добиться, оно не пускает тебя к этому. А когда ты в ожидании и относишься к этому с любовью, это обязательно с тобой случится. А мужчина....должен быть самостоятельным. Это такая редкость, - поделилась с журналистам артистка.

В интервью "КП в Украине" исполнительница призналась, что не ставит себе цель найти избранника, но может познакомиться с мужчиной  прямо во время концерта.

- Конечно, в метро со мной не познакомишься, я там не бываю. Но со мной можно познакомиться, будучи яростным поклонником, на моих концертах, - уточнила Тина.

Ранее Кароль рассказала, что в будущем хотела бы снова стать мамой. Певица мечтает о дочке.

- Надо открыться этому желанию, открыться мысли, которая постоянно к тебе приходит. И если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь, - поделилась она в беседе с Катей Осадчей.

СПРАВКА 

Тина Кароль 35 лет. С 2008 по 2013 год артистка состояла в браке с продюсером Евгением Огиром, от которого родила сына Вениамина. 

Сейчас мальчику 11 лет и он учится в Великобритании. Муж и продюсер певицы скончался  в 2013-м на 33 году жизни от рака желудка. 

О пережитом Кароль откровенно рассказала в музыкальном фильме "Сила любви и голоса".
kp.ua
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