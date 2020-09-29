Муж Алены Шоптенко заразился коронавирусом

Супруг украинского хореографа Алены Шоптенко Алексей Иванов подхватил коронавирус вслед за танцовщицей. После того, как в крови у артистки выявили COVID-19 он самоизолировался, а на следующее утро почувствовал недомогание. Об этом избранник Шоптенко сообщил подписчикам в соцсетях.

- Когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни и... я гордый обладатель бумажки с надписью "выявлено"., - признался Иванов в Instagram.

Возлюбленный Шоптенко не стал описывать симптомы, которые у него появились после подтверждения диагноза. При этом он добавил, что заразившийся СOVID сам поймет, что подхватил именно его.

- Буду честен. Вообще нет смысла задавать вопрос о симптомах. Вы, конечно, не поверите, но в 99% случаев вы не пропустите. А если пропустите — счастье вам! Потому что мне кажется, что все что кажется логичным — это не корона. А вот когда вы начинаете задавать себе вопрос "что за хрень со мной происходит?!" Вот тогда точно сдавайте анализ.⁣⁣ Схему лечения писать тоже нет смысла, столько написано уже... но почему-то все равно никто не знает что лечить и как. Лечение симптоматическое, а о симптомах можно перечитать абзац выше.⁣

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⁣⁣Единственное, вместо драматических строк дам один совет: смоделируйте в голове, что у вас в руках положительный тест и подумайте знаете ли вы что будете делать и куда звонить. Заранее продуманная логистика, уменьшает панику и облегчает жизнь., - заверил Иванов.

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О том, что Алена Шоптенко и ее партнер Олег Винник заразились коронавирусом стало известно во время пятого прямого эфира шоу "Танці з зірками" на 1+1. Кроме того, врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. Это третья пара-участников шоу, которая заразилась коронавирусом после старта нового сезона. Ранее COVID-19 переболели Ольга Фреймут и Илья Падзина, а также Дарья Петрожицкая и ее партнер Игорь Гелуненко.

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В пятом эпизоде танцевального шоу проект покинули Арам Арзуманян и Антонина Руденко.