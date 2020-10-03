Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.25
USD
28.35
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
2 октября 20, 21:01
Могилевская снова вышла в свет с миллионером
Натлья Могилевская, Олег Рыжов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рыжов в зрительном зале наблюдал выступление подруги, а потом поцеловал ей руку.

Украинская певица Наталья Могилевская и владелец столичных бутиков Олег Рыжов появились вместе на конкурсе красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020. Могилевская спела для гостей мероприятия, а потом они с Рыжовым пообщались с журналистами.

В комментарии для программы "ЖВЛ", которая выходит на телеканале 1+1, Могилевская продолжила настаивать, что Рыжов – просто друг, с которым она занимается творчеством. Однако миллиардер вел себя с Натальей очень галантно и даже целовал ей руку.

- Мы готовим классный проект вместе. Возможно, он серьезно нашумит, потому что мы собираемся достаточно откровенные вещи делать. Мы уже это делаем, - сказала Могилевская. - Колонка, где мужчина и женщина говорят об очень острых, животрепещущих темах. Это как с Владом Ямой, как с Кузьмой. Все что-то говорили, а на самом деле это было творчество. Без всяких интриг. Самое главное в наших отношениях – это дружба и творчество.

Натлья Могилевская и Олег Рыжов. Фото: кадр из телепередачи "ЖВЛ".

Об отношениях Могилевской и Рыжова в СМИ говорят уже месяц. В начале сентября друзья в паре посетили показ украинской недели моды, а впечатлениями поделились в соцсетях. На одном из сторис Рыжов обнял и поцеловал певицу.

Могилевская опровергла слухи о романе, заявив, что они с Олегом пришли на UFW, чтобы рассказать о новом проекте. Спустя неделю после опровержения артистка и бизнесмен совместно посетили презентацию нового шоу 1+1 "Маскарад".

С 2004 по 2005 годы Могилевская была замужем за предпринимателем Дмитрием Чалым. Затем пять лет встречалась с бизнесменом Егором Долининым. Детей у артистки нет.
kp.ua
Ещё по теме:
Наталья Могилевская поразила фото в свадебном платье (ФОТО)
Наталья Могилевская поведала о своей жизни в изоляции
Наталья Могилевская похвасталась формами в эффектном платье
Наталья Могилевская: "Я танцевала повсюду" (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей