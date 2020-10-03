Могилевская снова вышла в свет с миллионером

Украинская певица Наталья Могилевская и владелец столичных бутиков Олег Рыжов появились вместе на конкурсе красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International 2020. Могилевская спела для гостей мероприятия, а потом они с Рыжовым пообщались с журналистами.

В комментарии для программы "ЖВЛ", которая выходит на телеканале 1+1, Могилевская продолжила настаивать, что Рыжов – просто друг, с которым она занимается творчеством. Однако миллиардер вел себя с Натальей очень галантно и даже целовал ей руку.

- Мы готовим классный проект вместе. Возможно, он серьезно нашумит, потому что мы собираемся достаточно откровенные вещи делать. Мы уже это делаем, - сказала Могилевская. - Колонка, где мужчина и женщина говорят об очень острых, животрепещущих темах. Это как с Владом Ямой, как с Кузьмой. Все что-то говорили, а на самом деле это было творчество. Без всяких интриг. Самое главное в наших отношениях – это дружба и творчество.

Об отношениях Могилевской и Рыжова в СМИ говорят уже месяц. В начале сентября друзья в паре посетили показ украинской недели моды, а впечатлениями поделились в соцсетях. На одном из сторис Рыжов обнял и поцеловал певицу.

Могилевская опровергла слухи о романе, заявив, что они с Олегом пришли на UFW, чтобы рассказать о новом проекте. Спустя неделю после опровержения артистка и бизнесмен совместно посетили презентацию нового шоу 1+1 "Маскарад".

С 2004 по 2005 годы Могилевская была замужем за предпринимателем Дмитрием Чалым. Затем пять лет встречалась с бизнесменом Егором Долининым. Детей у артистки нет.