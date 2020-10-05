Маричка Падалко с детьми заболела через месяц после COVID-19

Маричка Падалко с детьми заболела спустя месяц после перенесенного коронавируса. Об этом украинская телеведущая рассказала в Фейсбук.

- Все трое членов нашей семьи, перенесших ковид, заболели повторно - не коронавирусом, а простудами с признаками ОРВИ. Пока я была сосредоточена на симптомах и лечении коронавируса, я совсем не обращала внимания на то, что делать после него, - написала Падалко на своей странице.

Ведущая отметила, что негативный ПЦР-тест не означает полного выздоровления, а лишь отсутствие вируса и опасности для окружающих. А с ослабленным после COVID-19 организмом легко подхватить, например, сезонный грипп.

- Подхватить новую инфекцию на ослабленный ковидом иммунитет - это очень распространенное явление. У меня после двух дней работы, еще в начале сентября, на выходных вновь поднялась легкая температура и вернулась слабость. Сын, который перенес ковид на ногах, через несколько недель имел высокую температуру и лежал пять дней на антибиотиках, - рассказала Маричка Падалко.

Повторно тесты на коронавирус семья не сдавала по совету доктора, так как вероятность повторного заражения, по его мнению, очень низкая, особенно в первые месяцы после перенесенного ковида.

Ведущая отметила, что повторно заболели она, сын и дочь. Супруг Падалко, экс-нардеп Егор Соболев и младшая дочь пары не болели ни коронавирусом, ни сейчас ОРВИ.

30 сентября нардеп “ЕС” Яна Зинкевич заявила, что повторно заразилась коронавирусом.