Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.39
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
4 октября 20, 22:34
Маричка Падалко с детьми заболела через месяц после COVID-19
Маричка Падалко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ведущая думает, что это не повторное заражение, а простуда с признаками ОРВИ.

Маричка Падалко с детьми заболела спустя месяц после перенесенного коронавируса. Об этом украинская телеведущая рассказала в Фейсбук.

- Все трое членов нашей семьи, перенесших ковид, заболели повторно - не коронавирусом, а простудами с признаками ОРВИ. Пока я была сосредоточена на симптомах и лечении коронавируса, я совсем не обращала внимания на то, что делать после него, - написала Падалко на своей странице.

Ведущая отметила, что негативный ПЦР-тест не означает полного выздоровления, а лишь отсутствие вируса и опасности для окружающих. А с ослабленным после COVID-19 организмом легко подхватить, например, сезонный грипп.

- Подхватить новую инфекцию на ослабленный ковидом иммунитет - это очень распространенное явление. У меня после двух дней работы, еще в начале сентября, на выходных вновь поднялась легкая температура и вернулась слабость. Сын, который перенес ковид на ногах, через несколько недель имел высокую температуру и лежал пять дней на антибиотиках, - рассказала Маричка Падалко.

Повторно тесты на коронавирус семья не сдавала по совету доктора, так как вероятность повторного заражения, по его мнению, очень низкая, особенно в первые месяцы после перенесенного ковида. 

Ведущая отметила, что повторно заболели она, сын и дочь. Супруг Падалко, экс-нардеп Егор Соболев и младшая дочь пары не болели ни коронавирусом, ни сейчас ОРВИ.

30 сентября нардеп “ЕС” Яна Зинкевич заявила, что повторно заразилась коронавирусом.
kp.ua
Ещё по теме:
Лопес пожаловалась на карантин с четырьмя детьми
Сергей Притула развлекается с детьми на карантине (ФОТО)
Антин Мухарский объяснил, почему мужчины разводятся
MONATIK растрогал счастливым семейным кадром (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Даша Астафьева с голой грудью на диване: пикантное фото
noimageСветлана Лобода удивила сменой имиджа
noimageКоронавирус убил основателя модного дома Kenzo
noimageПолиция открыла дело из-за концерта в Харькове с Поляковой
Лента новостей