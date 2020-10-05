Коронавирус убил основателя модного дома Kenzo

О смерти модельера 4 октября сообщил его пресс-секретарь.

Он ушел из жизни в возрасте 81 года в Американском госпитале Парижа.

Такада - первый японский дизайнер, который получил известность на парижской сцене моды. В 1999 году он ушел из сферы моды, чтобы продолжить карьеру в искусстве.

В 1993 году бренд Kenzo был продан производителю предметов роскоши LVMH.

Такада прибыл во Францию из Японии в 1965 году. Он планировал ненадолго остановиться во французской столице, но в конце концов Париж стал его домом.

Он создал свою первую коллекцию для женщин в 1970 году, устроил первый показ для мужчин в 1983 году, представил первый аромат Kenzo Kenzo в 1988 году.

Такада был особенно известен своими фирменными цветочными принтами.