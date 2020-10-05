Даша Астафьева с голой грудью на диване: пикантное фото

Секс-символ украинского шоу-бизнеса Даша Астафьева на своей официальной странице в Инстаграм порадовала подписчиков соблазнительными фотографиями с оголенной грудью.

"Йошкин кот", - именно таким комментарием описала украинская телеведущая Маша Ефросинина новую фотосессию непревзойденной Астафьевой.

Артистка любит оголять грудь и будоражить воображение своих поклонников.

"Что бы я сделала на месте наследницы человека, который вот-вот начнет управлять миром? Может, отобрала бы у него бразды правления? как знать...", - задается вопросом Даша Астафьева, сопровождая пост сексуальным снимком. На нем певица завораживает объектив камеры, обнажив голую грудь из-под серого пиджака. Смотреть здесь.

Поклонники оценили новый образ Даши множеством лайков и комментариями, полными восторга.

















Новое фото настолько понравилось фанатам артистки, что набрало больше 13 тысяч лайков за 11 часов.



