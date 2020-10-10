Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.28
USD
28.20
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
9 октября 20, 22:48
Настя Каменских и Макацария появятся в шоу "Танці з зірками"
Настя Каменских и Иракли Макацария
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уже в это воскресенье, 11 октября, на телеканале "1+1" стартует седьмой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами".

Седьмой выпуск "Танцев со звездамим-2020" будет посвящен латиноамериканским танцам. Это будет самый страстный и самый зажигательный выпуск сезона, ведь участников впервые ожидает настоящий танцевальный экзамен горячими танцами.

Организаторы проекта раскрыли главную интригу седьмого выпуска. Приглашенным судьей станет один из самых завидных холостяков Украины, а также экс-участник "Танцев со звездами" - Ираклий Макацария.

Встречать пар после выступлений и узнавать их первые эмоции на балконе будет популярная певица Настя Каменских.
 
Зрители самого главного танцевального шоу страны обрадовались появлению секс-символа "Танцев со звездами" 2018 года Иракли, особенно его поклонницы, которые оставили множество позитивных комментариев.



"Это точно будет самый горячий и жаркий эфир в этом сезоне. учитывая какой четвертый судья джокер на этой неделе и какая сексуальная ведущая балкона горячее и огненнее просто не может быть", - прокомментировала одна из фанаток "Танцев".

Напомним, в прошлом, шестом выпуске проекта по результатам голосования ушла еще одна пара - Тарас Цымбалюк и Яна Заец. Кроме этого, в связи с тем, что Олег Винник и его партнерша, Алена Шоптенко, заразились коронавирусом и не смогли станцевать на паркете - судьи приняли решения дисквалифицировать их. Смогут ли они вернутся на проект после выздоровления - мы узнаем уже в это воскресенье.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Анжелина Джоли посетила Ирак (ФОТО)
Анжелина Джоли побывала в Ираке
Рэпер PSY принес извинения американцам
В Египте на конкурсе красоты выбрали Мисс арабского мира
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Лента новостей