Настя Каменских и Макацария появятся в шоу "Танці з зірками"

Седьмой выпуск "Танцев со звездамим-2020" будет посвящен латиноамериканским танцам. Это будет самый страстный и самый зажигательный выпуск сезона, ведь участников впервые ожидает настоящий танцевальный экзамен горячими танцами.

Организаторы проекта раскрыли главную интригу седьмого выпуска. Приглашенным судьей станет один из самых завидных холостяков Украины, а также экс-участник "Танцев со звездами" - Ираклий Макацария.

Встречать пар после выступлений и узнавать их первые эмоции на балконе будет популярная певица Настя Каменских.

Зрители самого главного танцевального шоу страны обрадовались появлению секс-символа "Танцев со звездами" 2018 года Иракли, особенно его поклонницы, которые оставили множество позитивных комментариев.













"Это точно будет самый горячий и жаркий эфир в этом сезоне. учитывая какой четвертый судья джокер на этой неделе и какая сексуальная ведущая балкона горячее и огненнее просто не может быть", - прокомментировала одна из фанаток "Танцев".





Напомним, в прошлом, шестом выпуске проекта по результатам голосования ушла еще одна пара - Тарас Цымбалюк и Яна Заец. Кроме этого, в связи с тем, что Олег Винник и его партнерша, Алена Шоптенко, заразились коронавирусом и не смогли станцевать на паркете - судьи приняли решения дисквалифицировать их. Смогут ли они вернутся на проект после выздоровления - мы узнаем уже в это воскресенье.