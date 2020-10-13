Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"

4 октября пара Алена Шоптенко и Олег Винник была дисквалифицирована с шоу "Танцы со звездами" из-за пропуска двух эфиров подряд. поклонники Винника целую неделю атаковали "1+1" просьбами вернуть певца в шоу, и продюсеры даже были готовы согласиться, однако решение не возвращаться принял сам Олег, отметив что это будет не честно по отношению к остальным участникам .

Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом



А вчера, 12 октября, на своей странице в Инстраграме это решение прокомментировала и хореограф Алена Шоптенко. Как оказалось, танцовщица еще до начала сезона для себя решила, что это ее последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре.

"Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон" - сообщила Алена.

Шоптенко отметила, что жалеет только о том, что ее партнер, Олег Винник, не успел раскрыть весь свой потенциал и показать все, на что способен. Она также добавила, что их четыре танца останутся в ее сердце навсегда.





Поклонники танцовщицы засыпали ее в комментариях "грустными" сообщениями. Фаны не хотят отпускать Алену из шоу и уже пророчат ей судейское кресло - "Ждём вас в судейском кресле, не как приглашённый судья, а на постоянной основе", "Будет очень Вас не хватать!", "Оленочко!!! Ваше місце в суддівському кріслі!", "Пропало желание смотреть дальше шоу без вашего с Олегом участием", "Вы лучшие!!".







