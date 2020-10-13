Алена Шоптенко уходит из проекта "Танці з зірками"

4 октября пара Алена Шоптенко и Олег Винник была дисквалифицирована с шоу "Танцы со звездами" из-за пропуска двух эфиров подряд. поклонники Винника целую неделю атаковали "1+1" просьбами вернуть певца в шоу, и продюсеры даже были готовы согласиться, однако решение не возвращаться принял сам Олег, отметив что это будет не честно по отношению к остальным участникам .
Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом
А вчера, 12 октября, на своей странице в Инстраграме это решение прокомментировала и хореограф Алена Шоптенко. Как оказалось, танцовщица еще до начала сезона для себя решила, что это ее последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре.
"Еще в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон" - сообщила Алена.