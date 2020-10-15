Иванка Трамп показала фотографии из семейного альбома

Дочь президента США Иванка Трамп поздравила сына с днем рождения в Instagram. Джозефу Фредерику Кушнеру исполнилось семь лет.

- С Днем Рождения, Джозеф! Мы тебя очень любим и не знаем, что бы делали без тебя! Наш Джозеф празднует с раннего утра. 7 лет самых счастливых воспоминаний! – написала Иванка.

Иванка показала фотографии из семейного альбома, где Джозеф позирует с четырехлетним братом Теодором Джеймсом Кушнером, девятилетней сестрой Арабеллой Роуз Кушнер, а также с родителями: 38-летней мамой Иванкой и 39-летним отцом, старшим советником президента США Джаредом Кушнером.