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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 октября 20, 21:39
Иванка Трамп показала фотографии из семейного альбома
Иванка Трамп
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Джозеф Фредерик Кушнер празднует день рождения.

Дочь президента США Иванка Трамп поздравила сына с днем рождения в Instagram. Джозефу Фредерику Кушнеру исполнилось семь лет.

- С Днем Рождения, Джозеф! Мы тебя очень любим и не знаем, что бы делали без тебя! Наш Джозеф празднует с раннего утра. 7 лет самых счастливых воспоминаний! – написала Иванка.

Иванка показала фотографии из семейного альбома, где Джозеф позирует с четырехлетним братом Теодором Джеймсом Кушнером, девятилетней сестрой Арабеллой Роуз Кушнер, а также с родителями: 38-летней мамой Иванкой и 39-летним отцом, старшим советником президента США Джаредом Кушнером.
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kp.ua
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