Слава Каминская показала универсальные аутфиты на осень

Украинская певица Слава Каминская показала в Instagram свои универсальные осенние образы. Певица носит их, пока не достала из шкафа теплые вещи.

Платье в пол из плотной ткани

"Очень женственно, но в то же время практично. Если накинуть косуху — уже совсем другой образ, и сойдет на более холодную погоду".

Платье-пиджак

"Ну, или просто удлиненный пиджак. Строго, но авантюрная длина добавляет легкую нотку интриги. Подойдет к высоким ботфортам или аккуратным лодочкам".

Брючный костюм в мелкую клетку

"То, что, кажется, никогда не выйдет из моды. Строгая классика, которую я всегда сочетаю только с высокой шпилькой".

Вязаный кардиган-пальто

"Уютно, тепло, на каждый день. Пока непонятно, осень пришла или передумала, берите кардиган. Я люблю и мелкую, и крупную вязку, но кардиганы выбираю всегда летних оттенков, чтобы продлить тепло".

Лакированный плащ

"По-моему, самый женственный и дорогой образ из всех. Мне под него не хватает только загородного особняка и автопарка".