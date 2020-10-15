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14 октября 20, 23:32
Слава Каминская показала универсальные аутфиты на осень
Слава Каминская
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Певица советует носить их, пока не пришли холода.

Украинская певица Слава Каминская показала в Instagram свои универсальные осенние образы. Певица носит их, пока не достала из шкафа теплые вещи.

Платье в пол из плотной ткани

"Очень женственно, но в то же время практично. Если накинуть косуху — уже совсем другой образ, и сойдет на более холодную погоду".

Длинное платье - это практично. 

Платье-пиджак

"Ну, или просто удлиненный пиджак. Строго, но авантюрная длина добавляет легкую нотку интриги. Подойдет к высоким ботфортам или аккуратным лодочкам".

Платье-жакет снова в тренде.

Брючный костюм в мелкую клетку

"То, что, кажется, никогда не выйдет из моды. Строгая классика, которую я всегда сочетаю только с высокой шпилькой".

Костюм в клетку будет возвращаться в моду снова и снова.

 

В брючном костюме осенью комфортно. 

Вязаный кардиган-пальто

"Уютно, тепло, на каждый день. Пока непонятно, осень пришла или передумала, берите кардиган. Я люблю и мелкую, и крупную вязку, но кардиганы выбираю всегда летних оттенков, чтобы продлить тепло".

Певица сочетает кардиган с поясной сумочкой. 

Лакированный плащ

"По-моему, самый женственный и дорогой образ из всех. Мне под него не хватает только загородного особняка и автопарка".

Слава Каминская считает, что лакированный плащ смотрится дорого.
kp.ua
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