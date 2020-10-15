Слава Каминская показала универсальные аутфиты на осень

Украинская певица Слава Каминская показала в Instagram свои универсальные осенние образы. Певица носит их, пока не достала из шкафа теплые вещи.
Платье в пол из плотной ткани
"Очень женственно, но в то же время практично. Если накинуть косуху — уже совсем другой образ, и сойдет на более холодную погоду".
Длинное платье - это практично.
Платье-пиджак
"Ну, или просто удлиненный пиджак. Строго, но авантюрная длина добавляет легкую нотку интриги. Подойдет к высоким ботфортам или аккуратным лодочкам".
Платье-жакет снова в тренде.
Брючный костюм в мелкую клетку
"То, что, кажется, никогда не выйдет из моды. Строгая классика, которую я всегда сочетаю только с высокой шпилькой".
Костюм в клетку будет возвращаться в моду снова и снова.
В брючном костюме осенью комфортно.
Вязаный кардиган-пальто
"Уютно, тепло, на каждый день. Пока непонятно, осень пришла или передумала, берите кардиган. Я люблю и мелкую, и крупную вязку, но кардиганы выбираю всегда летних оттенков, чтобы продлить тепло".
Певица сочетает кардиган с поясной сумочкой.
Лакированный плащ
"По-моему, самый женственный и дорогой образ из всех. Мне под него не хватает только загородного особняка и автопарка".
Слава Каминская считает, что лакированный плащ смотрится дорого.