Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.24
USD
28.33
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 октября 20, 09:38
Финский премьер засветила родинку на интимном месте. Фото
Санна Марин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Чиновница позировала в пиджаке на голое тело

Премьер-министр Финляндии Санна Марин неожиданно оказалась в центре внимания всего мира после съемок для глянцевого журнала Trend.

Для съемок она выбрала черный пиджак с глубоким вырезом, который надела на голое тело. Образ дополнило изящное украшение.

Фото вызвало бурные обсуждения. Кто-то оценил природную красоту и выбранный политиком стиль. Были и те, кто жестко раскритиковал премьера за «развратное» фото.


«Красавица», «Где выдают разрешение так одеваться? Мне нужно одно и для подружки», «Она же не английская принцесса. Так и надо: немного доброй и красивой провокации», «Такую родинку нельзя прятать! Финляндия супер креативная страна», - отмечают ценители красоты в сети.

telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Жанна Фриске покинула эстраду
Актриса отсудила у таблоида за незаконную прослушку 100 тыс
Певец Шура снова сделал пластическую операцию
Безруков отказался сниматься в видео в поддержку Путина
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Скандал: Полякова обвинила Степанова в "манипуляциях"
noimageСлава Каминская показала универсальные аутфиты на осень
noimageИванка Трамп показала фотографии из семейного альбома
Лента новостей