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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 октября 20, 11:12
Первые фото, видео и подробности свадьбы Остапчука и Горняк
Остапчук,Горняк
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В четверг, 15 октября, состоялась долгожданная свадьба украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты, нотариуса Кристины Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк, которые откладывали свою свадьбу из-за коронавируса, наконец-то узаконили свои отношения. Счастливыми фото и видео возлюбленная популярного ведущего поделилась в сториз на своей личной странице в Инстаграме.

Так, Владимир Остапчук и Кристина Горняк похвастались перед своими фанатами тем, что официально стали мужем и женой.

На снимке невеста запечатлена в белом свадебном платье. Свой образ Горняк дополнила белоснежной вуалью. А вот Владимир выбрал для мероприятия черный костюм, жилетку и белую рубашку с бабочкой.

Кроме этого, пара поделилась веселыми кадрами с гуляния. На этой звездной свадьбе не обошлось и без украинской популярной артистки Верки Сердючки, которая по традиции привела с собой свою "маму".

На одном из видео Владимир Остапчук поет своей возлюбленной песню. Также сеть очаровал танец звездной пары.
telegraf.com.ua
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